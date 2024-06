Live-Ticker Spanien-Quali: Pole extrem wichtig

​Am 22. Juni wird entschieden, wer sich für den Grossen Preis von Spanien den besten Startplatz schnappt. Die Pole ist auf dieser Strecke noch wichtiger als sonst. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden

Zu den Mythen der Formel 1 gehört: Bei keinem Rennen der Königsklasse sei die Pole so vorentscheidend für den Sieg wie in Monte Carlo. Nur: Das stimmt gar nicht.

Denn in den vergangenen 33 Jahren hat sich gezeigt – rein statistisch ist die Pole-Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wichtiger als auf dem Circuit de Monaco.

An 33 Rennwochenenden gewann in Spanien 23 Mal der Fahrer von der Pole-Position aus (Siegerquote 69,69 Prozent). Die Quote in Monaco liegt hingegen bei 50 Prozent. 30 Mal kam der Barcelona-Sieger aus Startreihe 1.

Wer sich dieses Mal die Pole schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Hier in unserer Übersicht finden Sie auch das Programm der Kollegen vom Fernsehen und den Ablauf der Action auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.





