Max Verstappen (5.): «Ein normalerer Freitag»

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als Fünftschnellster. Hinterher erklärte er, wo das Red Bull Racing Team nun nachlegen muss.

Max Verstappen schaffte es im ersten freien Training zum Spanien-GP noch auf den zweiten Platz der Zeitenliste. Auf die FP1-Bestzeit von McLaren-Pilot Lando Norris, der wie der Niederländer 27 Runden drehte, fehlten ihm nur 24 Tausendstel. Am späteren Nachmittag musste sich Verstappen mit der fünftschnellsten Runde begnügen, von der Tagesbestzeit von Lewis Hamilton trennten ihn 0,240 sec.

Der WM-Leader beschwerte sich mehrmals über das Fahrverhalten seines Dienstwagens und klagte: «Ich habe generell zu viel Übersteuern am Kurvenausgang, zwischendurch aber ein merkwürdiges Untersteuern in der Mitte der Kurven.»

Das Auto baue in der Kurve zu wenig Haftung an der Vorderachse auf und ausgangs der Kurve fehle die Haftung an der Hinterachse, klagte der dreifache Champion, der verschiedene Heckflügel-Konfigurationen ausprobierte.

Hinterher fasste Verstappen zusammen: «Wir haben verschiedene Set-ups ausprobiert und etwas an der Feinabstimmung gearbeitet. An sich war es zumindest ein normalerer Tag ohne Probleme, das hatten wir uns auch erhofft. Nun geht es darum, noch ein paar Kleinigkeiten auszumerzen, das ist ganz normal.» Und zu den Upgrades, die Red Bull Racing dabei hat, sagte er: «Die waren wirklich klein, nichts allzu Grosses. Bisher hat sich alles ganz normal angefühlt.»

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916