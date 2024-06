Carlos Sainz: «Es war für alle in kniffliger Tag»

Ferrari-Star Carlos Sainz beendete den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als Zweitschnellster. Dennoch gibt es für die Scuderia aus Maranello viel zu tun, betont der Lokalmatador.

Das Ferrari-Team hat für das Rennwochenende in Barcelona ein Weiterentwicklungspaket geschnürt, das Änderungen an den Seitenkästen, der Verkleidung, am Unterboden und am Heckflügel umfasst. Die Arbeit der Ingenieure zahlte sich mit Blick auf die Rundenzeiten aus – Carlos Sainz war am Ende der schnellere der beiden Teamkollegen in Rot.

Er beendete den Tag mit nur 22 Tausendstelsekunden Rückstand auf die Bestzeit von Lewis Hamilton als Zweitschnellster. Im ersten Training hatte er sich hinter Lando Norris und Max Verstappen auf der dritten Position der Zeitenliste eingereiht. Sein Teamkollege Charles Leclerc drehte im zweiten Training die sechstschnellste Runde, in der ersten Session musste sich der Monegasse mit dem elften Platz begnügen.

Sainz betonte trotz der starken Zeiten: «Es war ganz okay, aber ich glaube, es war für alle ein kniffliger Tag, denn die Piste war ziemlich rutschig und es war sehr schwierig, gute Runden zu drehen. Das lag einerseits am Wind, andererseits auch an den hohen Temperaturen.»

Und über die eigene Performance sagte der Madrilene: «Auf einer schnellen Runde sehen wir ganz vernünftig aus. Im Renntrimm haben wir etwas mehr Mühe, das war hier schon im vergangenen Jahr so. Mal schauen, ob wir für den Rennsonntag noch ein besseres Paket schnüren können. Auf einer schnellen Runde denke ich, dass wir ganz okay aufgestellt sind.»

Die Updates halten nach der ersten Analyse, was sie versprachen. Sainz sagte dazu: «Wir haben uns natürlich die Daten angeschaut und alles sieht okay aus. Die Abstände zwischen den Teams sind gering, da können auch kleinere Upgrades, die gut funktionieren, einen Unterschied machen. Wir sind auf jeden Fall glücklich mit dem, was wir bisher gesehen haben.»

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916