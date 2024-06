Sabotage-Vorwurf Mercedes: Fred Vasseur/Ferrari baff

​Happige Vorwürfe im Netz gegen Mercedes, wegen angeblicher Benachteiligung von Lewis Hamilton bei Mercedes. Teamchef Toto Wolff hat die Nase voll. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist entsetzt.

Heisses Thema am Circuit de Barcelona-Catalunya: Der Vorwurf in den sozialen Netzwerken, wonach Lewis Hamilton bei Mercedes-Benz benachteiligt werde, sogar von Sabotage ist die Rede.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist kein Mann, dem es so schnell die Sprache verschlägt. Der schlaue, witzige Franzose ist aber erstmal einen Moment baff, als er davon hört, dass Hamilton bei Mercedes ins Abseits gestellt wird.

Der Ferrari-Steuermann holt tief Luft und sagt dann: «Sorry, ich verstehe die Logik des Ganzen nicht.»

«Ihr müsst euch vorstellen – wir sprechen hier von Firmen, in welchen 1500 Fachleute Tag und Nacht schuften. Sie zerreissen sich in ihren Abteilungen förmlich dafür, zwei Piloten ein möglichst gutes Auto hinzustellen. Sie investieren ihr ganzes Herzblut in einen neuen Rennwagen und danach in die Weiterentwicklung dieses Fahrzeugs.»



«Wieso sollte auch nur einer davon auf die Idee kommen, eines dieser Fahrzeuge mutwillig zu beschädigen oder gar das Leben eines Piloten aufs Spiel zu setzen? Das ist komplett irrational, und niemand im Formel-1-Fahrerlager würde so etwas tun.»



«Wir kämpfen hier um den Formel-1-WM-Titel. Jedes Wochenende geben wir alles, um mehr Punkte zu erringen als unsere Gegner. Wie um alles in der Welt kann da jemand auf den Gedanken kommen, dass ein Team sagen würde: ‘Okay, mit diesem Lewis wollen wir keine Punkte mehr holen.’ Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, und das ist jenseits der Vorstellung aller Menschen, die ich im Motorsport kenne.»





2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916