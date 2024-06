Nico Hülkenberg (12.): «Müssen noch zulegen»

Nico Hülkenberg musste seinen Haas-Renner im ersten Training in Spanien Ferrari-Junior Oliver Bearman überlassen. In der 2. Session drehte er die zwölftschnellste Runde und erklärte, wo das US-Team noch nachlegen muss.

Das erste freie Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erlebte Nico Hülkenberg aus der Zuschauer-Perspektive. Der Deutsche musste sein Auto Oliver Bearman überlassen, der wieder einmal die Gelegenheit bekam, Formel-1-Erfahrungskilometer zu sammeln. Der Teenager drehte 29 Runden und beendete die Session auf dem 19. Platz der Zeitenliste.

«Es war ein Vergnügen, wieder im Formel-1-Renner Gas zu geben und herauszufinden, was im GP-Renner auf einer Strecke wie dieser möglich ist», fasste der Brite hinterher zusammen. «Wir haben das Programm, das wir uns vorgenommen haben, abgearbeitet, und das ist ja auch immer das Hauptziel. Ich fühlte mich im Auto wirklich wohl und freue mich nun auf meinen nächsten FP1-Einsatz im GP-Auto in Silverstone», fügte das Formel-2-Talent an.

Hülkenberg übernahm das Steuer für die zweite Session, in der er auch 29 Umläufe abspulte. Der Deutsche landete am Ende auf dem zwölften Platz und reihte sich damit direkt hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen ein, dessen persönliche Bestleistung nur 32 Tausendstel schneller ausfiel als jene von Hülkenberg.

«Das war eine reibungslose Session, die ohne Probleme verlief», erklärte Hülkenberg hinterher. «Ich habe mich gleich ziemlich wohl gefühlt, vor allem auf einer Runde war das Auto gut. Ich denke, im Renntrimm mit mehr Sprit an Bord müssen wir noch zulegen, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.»

«Wir sind im Qualifying-Trimm sicherlich etwas stärker, und das Rennen in Barcelona ist lang. Wenn du kein gutes Auto im Renntrimm hast, wird es wirklich hart. Deshalb müssen wir noch an der Balance arbeiten. Mal schauen, was wir noch hinbekommen», fügte der 36-Jährige an.

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916