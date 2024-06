Lando Norris zur Spanien-Pole: «Die perfekte Runde»

​Lando Norris hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von Spanien die Pole-Position erobert. Der 24-jährige Engländer zeigte in der Quali eine grandiose Leistung – zweite Pole nach Russland 2021.

Anhaltender Applaus für Lando Norris: Der McLaren-Pilot hat sich in der Quali zum Traditions-GP von Spanien den besten Startplatz gesichert. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erobert der Brite seine zweite Pole in der Formel 1 (nach Sotschi 2021). Für seinen Rennstall McLaren ist dies insgesamt die 157. Pole-Position in der Königsklasse und die neunte im Rahmen des Spanien-GP.

Norris sagt zu seiner Darbietung in Katalonien: «Das war die perfekte Runde. Ich wusste, dass ich auf einer guten Runde war. Aber ich wollte nicht abheben.»

«An diesem Wochenende läuft es gut für uns. Seit Miami haben wir einen Schritt nach vorne getan. Vor dem letzten Lauf habe ich nochmals an der Abstimmung des Autos gearbeitet. Das hat den Unterschied ausgemacht.»

«Am Sonntag wird das gegen Max ein hartes Stück Arbeit. Jeder weiss, wie schnell Verstappen in den Rennen ist. Aber klar werden wir versuchen, das zweite Saisonrennen zu gewinnen.»





So lief die Quali

Das Abschlusstraining begann bei bedecktem Himmel, 24,2 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 37,6 Grad warm, der Wind böiger als am Freitag, was die Fahrzeuge einiger Piloten schon im dritten Training von der Ideallinie kegelte.



Zu Beginn von Q1 wurde bekannt: Lance Stroll (in den Mercedes von Hamilton gefahren) und Charles Leclerc (in den McLaren von Norris gefahren) wurden für ihre Fouls ermahnt. Noch so ein Pistenfoul, etwa in der Quali, dann setzt es eine Rückversetzung in der Startaufstellung.



Nach sieben Minuten übernahm Weltmeister Max Verstappen die Führung, sieben Zehntel vor seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez (der hier um drei Ränge zurück muss, wegen einer Strafe nach dem Kanada-GP).



Norris dann 80 Tausendstel hinter Verstappen, nun aber kam Ferrari: Leclerc knapp vor Max, Sainz hingegen Vierter hinter Leclerc, Verstappen und Norris. Die ersten Vier blieben zum Ende von Q1 in der Box. Vier verschiedene Rennwagen auf den ersten vier Rängen – Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing, McLaren. So durfte es gerne weitergehen.



Fünf Minuten vor Schluss von Q1: 0,5 Sekunden von Rang 6 (Gasly) bis Rang 19 (Magnussen), da konnte sich keiner seiner Sache sicher sein.



Lewis Hamilton dann mit neuer Bestzeit, heiss wurde es im letzten Feldviertel. Den Kürzeren zogen schliesslich Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon und Sargeant.



Vor allem aus Sicht der Racing Bulls sehr enttäuschend, denn Tsunoda und Ricciardo hatten in Spanien ein üppiges Evo-Paket erhalten.



Der Mehrkampf der besten Vier ging in Q2 weiter, nun mit Verstappen vor Norris, Sainz und Piastri, dann Leclerc und Russell. Hamilton aber nur auf Rang 13! Der sechsfache Barcelona-Sieger beklagte sich über seine Walzen: «Dieser Reifen war übel.» Ebenfalls ernüchternd: Alonso auf P12.



Also neuer Anlauf für zahlreiche Fahrer in Kampf um den Einzug in die Top-Ten.



Hamilton pfefferte sich auf P2 hinter Verstappen, Fernando Alonso hingegen konnte sich nicht retten, Feierabend auch für Bottas, Hülkenberg, Stroll und Zhou.



Top-Ten: Verstappen, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Pérez, Gasly und Ocon.



In Q3 gab Verstappen sofort den Ton an, Bestzeit vor Norris, Hamilton, Russell, Sainz und Leclerc. McLaren-Fahrer Piastri wurde die beste Runde gestrichen.



Mit dem zweiten Reifensatz ruderte Piastri neben die Bahn, damit eine gute Runde verpatzt.



Leclerc rückte vor auf P2 hinter Verstappen, Max nochmals schneller geworden, Norris aber noch schneller als der Weltmeister! Pole für McLaren vor Verstappen und Hamilton.





Qualifying, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,383 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,403

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,701

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,703

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,731

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,736

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,857

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,061

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,125

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, keine Zeit

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,128

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,227

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,310

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,372

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,738

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,937

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,985

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,075

19. Alex Albon (T), Williams, 1:13,153

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,509