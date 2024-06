Max Verstappen (2.): Wieso er die Pole verloren hat

​Zweiter Startplatz für Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Spanien-GP. Der Niederländer muss sich Lando Norris um nur 20 Tausendstel geschlagen geben und ahnt, wie die Pole verloren ging.

Max Verstappen weiss: Eine gute Startposition ist auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wichtiger als in Monaco. Bei bislang 33 Formel-1-Rennen hier kam der Sieger 30 Mal aus der ersten Startreihe, 23 Mal von Pole-Position, sieben Mal von zweiten Startplatz.

Der 60-fache GP-Sieger verpasst seine 40. Formel-1-Pole um einen Wimpernschlag, um 20 Tausendstelsekunden gegen McLaren-Fahrer Lando Norris.

Der 26-jährige Niederländer erzählt: «Meine Runde war gut, ich erhielt sogar einen schönen Windschatten. Die Quali lief viel besser als die drei freien Trainings.»

«In den langen, schnellen Kurven sind wir sehr gut, in den langsameren Kurven nicht so sehr. Am Ende hat ganz wenig gefehlt für die Pole, vielleicht sind wir mit zu viel Flügel gefahren. Aber rückblickend bist du immer der Schlaue. Wenn ich nochmals fahren könnte, würde ich die Flügel ein wenig flacher stellen.»

«Aber alles in allem bin ich zufrieden, denn in den freien Trainings war die Abstimmung nicht so gut. Die Quali zeigt – die Gegner sind uns arg auf die Pelle gerückt, da müssen wir nachlegen.»



«Manchmal ist hier der zweite Startplatz nicht übel, weil du dann nach dem Start aus dem Windschatten heraus überholen kannst. Aber dazu muss ich prima losfahren, und in Sachen Top-Speed haben Lando und ich Autos, die ungefähr gleich schnell sind.»



«Schwer zu sagen, wie sich das alles im Rennen entwickeln wird. Aber ich schätze, dass sich im Grand Prix fortsetzen wird, was wir hier im Training gesehen haben – vier Teams ungefähr auf Augenhöhe.»





Qualifying, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,383 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,403

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,701

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,703

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,731

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,736

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,857

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,061

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,125

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, keine Zeit

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,128

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,227

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,310

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,372

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,738

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,937

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,985

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,075

19. Alex Albon (T), Williams, 1:13,153

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,509