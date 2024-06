Wundertüte Alpine: Gasly (7.) versteht Quali nicht

​Die Rivalen fragen sich: Was hat Alpine getan, um auf einmal so schnell zu sein? Startplatz 7 für Pierre Gasly, 8 für Esteban Ocon, Respekt! Nur: Die Franzosen verstehen die gute Vorstellung selber nicht.

Rennställe wie Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin oder die Racing Bulls brachten zahlreiche Verbesserungen zum Circuit de Barcelona-Catalunya, Alpine nicht. Und nun das: Startplatz 7 für Pierre Gasly für den Grand Prix von Spanien, Esteban Ocon auf 8.

Auch der 28-jährige Alpine-Fahrer Pierre Gasly versteht nicht, wie es die Franzosen schaffen konnten, beide Fahrzeuge in die Top-Ten zu bringen. Pierre war Siebtschnellster im Abschlusstraining, unmittelbar hinter den beiden Ferrari; Esteban Ocon war Neuntschnellster, rückt aber wegen der Strafe von Sergio Pérez (drei Ränge zurück) vor auf Startplatz 8.

Gasly, derzeit WM-15.: «Eine solche Leistung hat keiner von uns kommen sehen. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt – es ist angenehmer, um Worte ringen zu müssen nach einer guten Darbietung als nach einer schlechten.»

Der GP-Sieger von Monza 2020 gibt zu: «Wir müssen ergründen, wieso es auf dieser Strecke aus heiterem Himmel so gut läuft. Vor dem Wochenende hätte ich jedenfalls nie damit gerechnet, unter die besten Zehn vorzudringen.»

«Schon am Freitag lag der Wagen von der ersten Runde an gut, der Samstag verlief reibungslos, wir konnten in Ruhe die Abstimmung verfeinern.»

«Ich wünschte, ich könnte erklären, wieso sich der A524 hier so gut benimmt. Als Fahrer kann ich nur widergeben, was ich im Rennwagen spüre, und das Gefühl im Auto ist ähnlich wie zuvor. Aber aus irgendeinem Grund ist es uns gelungen, das Potenzial des Fahrzeugs auf dieser Bahn eher herauszuholen.»

Unter den Augen von Renault-CEO hat Alpine das beste Quali-Ergebnis des Jahres erzielt.

Pierre Gasly ist in Monaco Zehnter geworden, in Kanada Neunter, die Chance ist da, diesen Trend in Spanien fortzusetzen.

Vor seinem 140. Formel-1-GP sagt Gasly: «Vor einem Jahr war ich hier Viertschnellster, erhielt dann aber zwei Mal drei Ränge zurück wegen Aufhaltens von Sainz und Verstappen und musste als Zehnter losfahren. Diese Strecke scheint uns also zu liegen, aber das zeigt auch – wir haben noch viel Arbeit.»





Startaufstellung Spanien-GP

01. Lando Norris (GB), McLaren

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari

06. Carlos Sainz (E), Ferrari

07. Pierre Gasly (F), Alpine

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

16. Kevin Magnussen (DK), Haas

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

19. Alex Albon (T), Williams

20. Logan Sargeant (USA) **

* Eigentlich Achter, 3 Ränge zurück wegen Strafe aus Kanada

** 3 Ränge zurück wegen Blockierens, war aber ohnehin Letzter