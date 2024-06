Max Verstappen gegen Lando Norris: 579 Meter Hoffnung

​Max Verstappen geht von Startplatz 2 in den Spanien-GP. Der Formel-1-Weltmeister hat 579 Meter lang Hoffnung und Zeit, um Pole-Mann Norris kurz nach dem Start zu überrumpeln.

Zwei Hundertstelsekunden, ein Wimpernschlag, das ist der Vorsprung von McLaren-Fahrer Lando Norris im Qualifying zum Traditions-GP von Spanien auf F1-Champion Max Verstappen.

Wenn hier am Circuit de Barcelona-Catalunya kurz nach 15.00 Uhr die Startampel erlischt, dann hat Verstappen auf der längsten Anfahrt zur ersten Kurven aller F1-Strecken exakt 579 Meter lang Hoffnung und Zeit, um einen Weg vorbei an Norris zu finden.

Die Chancen dazu stehen gut, wie viele Rennen hier bewiesen haben. Jedoch: McLaren startet 2024 in der Regel solide.

Vor der spannenden Quali in Katalonien hat sich Champion Verstappen zur Verwendung eines grösseren Heckflügels entschieden, um den Wagen zu stabilisieren. Nachteil: mehr Luftwiderstand. Gewiss mehr als zwei Hundertstel wert sind. Vorteil: Mit mehr Abtrieb ist das Reifen-Management normalerweise weniger knifflig.

Max Verstappen ist ehrlich genug zuzugeben: Er weiss noch nicht, wohin die Reise geht. «Auf dem Papier ist Barcelona eine Bahn, die gut zu unserem Auto passt. Aber die Quali hat unterstrichen, wie stark die Konkurrenz geworden ist. Wir müssen intensiver entwickeln. Die letztjährige Dominanz hat sich in Luft aufgelöst.»



«Klar würde ich am Sonntag gerne meinen vierten Barcelona-Sieg holen. Aber ich bin unsicher, wie konkurrenzfähig unsere Dauerläufe gewesen sind, weil unsere Abstimmung da noch nicht so gut war wie in der Quali. Hinzu kommt, dass wir beim Rennen andere Pistenverhältnisse haben als im Training. Das alles hat Auswirkungen auf den Reifenverschleiss. Daher ist dies für alle ein Schritt ins Unbekannte.»



Max Verstappen hat auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 2016 seinen ersten Grand Prix gewonnen und kann am 23. Juni hier zum dritten Mal in Serie gewinnen, nach 2022 und 2023.





Startaufstellung Spanien-GP

01. Lando Norris (GB), McLaren

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari

06. Carlos Sainz (E), Ferrari

07. Pierre Gasly (F), Alpine

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

16. Kevin Magnussen (DK), Haas

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

19. Logan Sargeant (USA) **

* Eigentlich Achter, 3 Ränge zurück wegen Strafe aus Kanada

** 3 Ränge zurück wegen Blockierens, war aber ohnehin Letzter

Start aus der Boxengasse: Alex Albon (T), Williams