Fernando Alonso (Aston Martin): Düstere Prognose

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso gestand nach dem Q2-Aus in Barcelona, dass sein Team mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet hatte. Mit Blick auf die nächsten Rennen ist er auch nicht zuversichtlich.

Das erste gemeinsame Jahr mit Aston Martin verlief für Fernando Alonso erfreulich, der zweifache Weltmeister sicherte sich sechs Podestplätze in den ersten acht Rennwochenenden, zwei weitere Top-3-Platzierungen kamen im Laufe der weiteren Saison dazu, am Ende belegte er den vierten Platz in der WM-Wertung.

In diesem Jahr läuft es nicht so gut für den stolzen Asturier und seine Mannschaft. Vor seinem Heimrennen liegt der Spanier auf dem neunten WM-Zwischenrang, sein bisher bestes Saisonergebnis war der fünfte Platz in Saudi-Arabien, in den jüngsten vier Rennwochenenden sammelte er nur zehn Punkte. Beim vergangenen Rennen in Kanada konnte er sich über den sechsten Platz freuen.

Dennoch rechneten der 32-fache GP-Sieger und sein Team mit einem schwierigen Abschlusstraining auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Tatsächlich schaffte es Alonso vor heimischer Kulisse nicht, ins Top-10-Stechen vorzudringen. Der 42-Jährige fährt dennoch von Startplatz 10 los, da Sergio «Checo» Pérez in Kanada eine Startplatz-Strafe für den WM-Lauf vor den Toren der spanischen Metropole Barcelona aufgebrummt bekam.

«Es schmerzt natürlich, das bei meinem Heimspiel zu sagen, aber ich bin glücklich mit dem Quali-Ergebnis, da unsere Prognosen für die Zeitenjagd pessimistischer ausgefallen sind. Wir haben bei einem Auto sogar drei Reifensätze im Q1 gebraucht, das zeigt, dass wir nicht sehr zuversichtlich waren. Insgesamt glaube ich, dass der zehnte Startplatz ein gutes Ergebnis ist», ergänzte Alonso.

Bis zur Sommerpause rechnet er mit weiteren Schwierigkeiten. Der 106-fache GP-Podeststürmer sagt: «Alpine war in Monaco vor uns, in Kanada waren sie nahe dran und auch hier sind sie eine halbe Zehntel schneller. Sie werden besser, und unsere Performance wird immer schlechter. Aber wir haben noch einiges in der Pipeline, das uns wieder auf Kurs bringen sollte. Aber hier wird es schmerzlich werden, genauso wie in Österreich und Silverstone. Aber wir dürfen nicht aufgeben und müssen positiv bleiben.»

Startaufstellung Spanien-GP

01. Lando Norris (GB), McLaren

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari

06. Carlos Sainz (E), Ferrari

07. Pierre Gasly (F), Alpine

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing *

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

16. Kevin Magnussen (DK), Haas

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

19. Alex Albon (T), Williams

20. Logan Sargeant (USA) **

* Eigentlich Achter, 3 Ränge zurück wegen Strafe aus Kanada

** 3 Ränge zurück wegen Blockierens, war aber ohnehin Letzter