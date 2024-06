Max Verstappen: «Der Start war entscheidend»

In Spanien fuhr Max Verstappen aus der ersten Startreihe zu seinem 61. GP-Sieg. Der Niederländer kam vor Lando Norris und den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell ins Ziel.

Die Spanien-Pole musste Max Verstappen Lando Norris überlassen, aber als es um die wichtigen WM-Punkte ging, hatte der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team die Nase vorn. Der WM-Leader erklärte nach der Eroberung seines 61. GP-Siegs: «Ich denke, der Start war entscheidend, ich habe die Führung übernommen und konnte danach einen Vorsprung herausfahren.»

«Danach musste ich defensiv vorgehen. Lando und McLaren sind sehr schnell. Aber ich denke, wir haben alles gut hinbekommen. Und ich freue mich natürlich, hier den Sieg geholt zu haben. Alles drehte sich darum, die Reifen zu schonen. Sie wurden sehr heiss und entsprechend viel sind wir auch herumgerutscht», ergänzte der dreifache Weltmeister.

So lief das Rennen:

Für den Start des Rennens in Spanien wählten die meisten Piloten die weiche Mischung, einzig Alex Albon, der aus der Boxengasse losfuhr, legte auf einem neuen Satz der Medium-Reifen los. Kaum waren die Lichter der Startampel aus, gab es einen Führungswechsel. Polesetter Lando Norris fiel auf den dritten Platz zurück, während sein Landsmann George Russell die Führung vor Max Verstappen übernahm.

Die Freude des Mercedes-Piloten währte nicht lange: Bereits in der dritten Runde griff Verstappen erfolgreich an und übernahm damit die Spitzenposition. Die Regelhüter schauten sich das Duell von Norris und Verstappen an, sahen aber keinen Anlass für eine eingehende Untersuchung.

Auch das Duell der Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc, die sich zu nahe kamen, hatte keine eingehende Untersuchung zur Folge. Der Lokalmatador stand unter Verdacht, sich durch einen Ausritt einen Vorteil verschafft zu haben. Vor dem Verlassen der Rennstrecke kam es zu einer leichten Berührung zwischen den beiden Teamkollegen, als Sainz am Monegassen vorbeizog, darüber beschwerte sich der Spanier am Funk.

In der zehnten Runde bogen mit Guanyu Zhou und Yuki Tsunoda die ersten beiden Fahrer an die Box ab. Kevin Magnussen tat es ihnen einen Umlauf später gleich, und auch Nico Hülkenberg steuerte in Runde 14 die Box an. Der Deutsche geriet wegen eines Ausritts in der fünften Kurve ins Visier der Stewards, die aber auch hier auf eine weitere Untersuchung verzichteten. Weniger Glück hatte sein Teamkollege Magnussen, er wurde mit einer 5-sec-Zeitstrafe belegt, weil er einen Fehlstart hingelegt hatte.

Nachdem alle einmal die Box angesteuert hatten, lautete die Reihenfolge: Verstappen vor Russell, Hamilton, Norris, Sainz, Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Hülkenberg, Zhou, Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Magnussen, Daniel Ricciardo, Tsunoda, Albon und Logan Sargeant.

Hamilton hatte sich an Sainz vorbei gekämpft, was die Regelhüter erneut auf den Plan rief, aber auch diesmal kam es zu keiner weiteren Untersuchung. Piastri überholte Ocon, kurz darauf bog Pérez an die Box ab. Hülkenberg kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe, weil er beim zweiten Stopp in der Boxengasse zu flott unterwegs war. Das gleiche Schicksal ereilte Tsunoda beim dritten Reifenwechsel.

Nach der zweiten Boxenstopp-Runde lautete die Reihenfolge: Verstappen vor Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Pérez, Piastri, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Zhou, Alonso, Stroll, Bottas, Magnussen, Ricciardo, Albon, Sargeant und Tsunoda. Russell überholte in Runde 52 seinen Teamkollegen und war damit auf Podestkurs. Doch dabei blieb es nicht.

Am Ende hatte der siebenfache Weltmeister die Nase vor seinem Teamkollegen. Er sicherte sich den dritten Platz hinter Sieger Verstappen und Norris. Hinter dem Viertplatzierten Russell folgten Leclerc, Sainz, Piastri, Pérez, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Alonso, Zhou, Stroll, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Albon, Tsunoda und Sargeant.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0