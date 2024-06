Lando Norris (McLaren/2.): «Ich hätte siegen müssen!»

​Zweiter Platz für den McLaren-Piloten Lando Norris beim Traditions-GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Engländer sagt: «Ich hätte hier gewinnen müssen!»

Die gute Nachricht für Lando Norris: Er muss sich beim Grand Prix von Spanien nur Max Verstappen geschlagen geben. Die schlechte Nachricht für Norris: Er muss sich beim Grand Prix von Spanien Verstappen geschlagen geben, obschon er, Lando, zum Schluss des Rennens der schnellere Mann war.

Kein Schlussrang ist unter Rennfahrern unbeliebter als der zweite. Besonders dann, wenn ein Pilot spürt, dass an diesem Tag mehr drin gewesen wäre.

Lando Norris ist lange genug in der Vollgasbranche, um zu wissen: Ein zweiter Platz wie beim Spanien-GP 2024, daraus hätte mehr gemacht werden müssen. Zumal Lando von Pole-Position losgefahren war. Aber nach einem heissen Tanz mit Max auf dem Weg zur ersten Kurve sagte George Russell Danke und zog an beiden vorbei, später verlor Norris – auf einer anderen Reifenstrategie als Verstappen – Zeit im Verkehr.

Nach seinem 19. Podestplatz in der Königsklasse (wie Gurney, Depailler, Andretti und Fisichella) und seinem sechsten in dieser Saison und seinem ersten in Spanien sagt Norris: «Ich hätte hier nicht siegen können, ich hätte hier siegen müssen! Mein Start war schlecht, das war der Grund allen Übels.»



«Das ist jammerschade, denn wir hatten heute das schnellste Auto. Klar bin ich enttäuscht. Es gab an diesem Wochenende so viel Positives, aber ein negativer Aspekt hat alles vermasselt.»



«Ich will mir das mit dem Start nochmals ansehen, ob da etwas schiefgelaufen ist oder ich einfach schlecht gestartet bin. Auf einmal war Max rechts neben mir, und George hat das Ganze genutzt, um uns beide in einem Aufwasch zu kassieren.»



«Nun kommen zwei Rennen auf Pisten, die ich liebe, Red Bull Ring und Silverstone. Wir wissen, dass wir dort stark sein werden. Ich muss nur wenige Details verbessern, dann wird das was mit dem zweiten Sieg nach Miami.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0