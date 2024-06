Max Verstappen (1.): «Diese Zeiten sind vorbei»

​Kurz nach dem Start zum Spanien-GP ein Schreckmoment für die Fans von Max Verstappen: Sein Auto rechts im Gras, zum Glück behielt der Champion die Kontrolle. «Ich musste hier Rallye fahren.»

Auf dem Papier alles wie meist: Ein weiterer GP-Sieg von Max Verstappen, sein 61. in der Königsklasse, sein dritter in Folge auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nach 2022 und 2023, sein vierter insgesamt (er gewann ja auch 2016 hier).

Der siebte Saisonerfolg von Max nach Bahrain, Saudi-Arabien, Japan, China, Imola und Kanada, sein 106. Podestplatz in der Formel 1.

Max Verstappen sagt: «Wir mussten uns heute strecken. Kurz nach dem Start, das war ein kritischer Moment gegen Lando. Dadurch wischte Russell vorbei, und ich wusste, den muss ich mir schnell schnappen.»

«Wir hatten Mühe mit dem notwendigen Speed, ich musste auch in Sachen Reifen-Management höllisch aufpassen. Zum Glück hat es am Ende gegen Lando gereicht.»

«Ich hatte Mühe mit dem Tempo, ich glaube auch nicht, dass wir heute die Besten waren, was den Reifengebrauch angeht. Lando konnt heute mehr aus seinen Reifen holen. Das hat McLaren heute besser gemacht. Ich kann nicht behaupten, dass wir etwas falsch gemacht haben, gar nicht, aber wir müssen zulegen.»



Nach dem 120. GP-Sieg von Red Bull Racing (dem sechsten in Spanien) meint Max: «Ich gehe davon aus, dass wir auch in den kommenden Rennen tüchtig unter Druck stehen. Wir müssen uns strecken. Die Zeit der – in Anführungszeichen – einfachen Sieg ist vorbei.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0