Max Verstappen: «Ich schenke Lando Norris ’ne Brille»

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Spanien einen weiteren Sieg erobert, aber es wurde ihm nichts geschenkt. Der Niederländer nach knallhartem Duell mit Lando Norris: «Ich schenke ihm eine Brille.»

Sieben Siege in zehn Rennen, das riecht nach erfolgreicher Titelverteidigung von Max Verstappen und seinem vierten WM-Titel in Folge. Aber so einfach ist das alles nicht, denn die Konkurrenz ist Red Bull Racing mächtig auf die Pelle gerückt.

Max sagt: «Es ist offensichtlich, dass wir uns gewaltig strecken müssen, um weiter zu gewinnen. Wie das weiter geht, wissen auch wir nicht. Ich kann ja nicht einschätzen, was die Gegner alles auf Lager haben. Ich kann nur beeinflussen, was wir machen, und da ist klar – wir müssen nachlegen.»

Strecken musste sich Max gleich mal nach dem Start zum spannenden Spanien-GP. Verstappen attackierte Lando Norris, der liess sein Auto nach rechts tragen, Max musste in die Wiese ausweichen.

Verstappen nach dem Rennen: «Ich weiss schon, was ich Lando zu Weihnachten schenken werde. Entweder grössere Rückspiegel oder eine Brille!» Max sagt das mit einem Lächeln im Gesicht, natürlich ist das nicht ernst gemeint. «Wäre es umgekehrt gewesen, dann hätte ich meine Haut auch so teuer wie möglich verkauft. Und letztlich habe ich auch nicht alles riskiert, weil ich kein beschädigtes Auto haben wollte.»

Verstappen weiter: «Scherz beiseite – wir spüren den heissen Atem der Gegner. An diesem Tag hat McLaren das bessere Reifen-Management gezeigt, auch wenn wir gewonnen haben. Lando konnte zum Schluss mehr aus seinen Reifen holen und ist bedrohlich aufgerückt. Wir konnten mit guter Strategie, soliden Stopps, Geschick und auch etwas Glück den Sieg ins Ziel bringen.»



«Aber wir sind uns bewusst, dass wir mehr machen müssen. Es ist durchaus nicht so, dass das Wochenende hier in Spanien ein Weckruf gewesen ist. Wenn es so einen gegeben hat, dann kam der erheblich früher.»



Verstappen über die Dominanz von Red Bull Racing: «Die hatten wir eigentlich nur 2023. Die Leute haben vielleicht schon vergessen, dass Ferrari 2022 das schnellere Auto hatte. Und wir müssen auch anerkennen, was für einen guten Job die Anderen machen. McLaren hat sein Auto markant verbessert, und diese Verbesserungen haben voll eingeschlagen. Wir haben auch neue Teile gebracht, und die funktionieren auch, aber sie haben vielleicht auf der Stoppuhr nicht so viel gebracht wie die Optimierungen der Rivalen.»



«Wir müssen Speed finden, um uns wieder vorne einzunisten. Und wir müssen auch in Sachen Reifen-Management wieder besser werden. Es geht hier um Nuancen, und die Leistungsdichte ist so enorm, dass du schon alles richtig machen musst, um ein Rennen zu gewinnen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0