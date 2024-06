Nico Hülkenberg in Spanien: Strafe wegen Tempolimit

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg fuhr in Spanien von Startplatz 13 los, am Ende musste er sich mit dem undankbaren elften Platz begnügen. Der Haas-Pilot kassierte auch noch eine 5-sec-Zeitstrafe.

Die Hoffnung auf Punkte war da: Nico Hülkenberg nahm den zehnten Grand Prix des Jahres auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Startplatz 13 in Angriff und rückte schnell in die Top-10 vor. Doch am Ende musste sich der Deutsche mit dem undankbaren elften Platz begnügen.

Der 36-Jährige war einer von zwei Piloten, die im Spanien-GP eine Strafe kassierten, weil sie zu schnell in der Boxengasse unterwegs gewesen waren – der andere war Racing-Bulls-Pilot Yuki Tsunoda. Beide bekamen eine 5-sec-Zeitstrafe aufgebrummt.

Der Grund für die Nullnummer vor den Toren der spanischen Metropole war aber ein anderer, wie Hülkenberg nach dem Fallen der Zielflagge erklärte: «Ich habe das Rennen genossen, aber am Ende fehlte uns ein wenig, um eine Chance auf Punkte zu haben. Dazu müssten wir ein besseres Qualifying erleben, damit wir etwas weiter vorne ins Rennen starten können. Deshalb müssen wir uns in den nächsten paar Rennen darauf konzentrieren, das Qualifying zu optimieren.»

Unterm Strich ist das Rennen aber nicht als Misserfolg zu werten, ist der Haas-Pilot überzeugt. Er betonte: «Diesen Sonntag haben wir mehr Positives als Negatives erlebt. Ich hatte im Rennen ein ziemlich konkurrenzfähiges Tempo, damit bin ich glücklich. Es ist mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate ermutigend.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0