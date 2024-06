Fernando Alonso (12.): «Das war enttäuschend»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso erlebte im Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein Rennen zum Vergessen. Der zweifache Weltmeister ist überzeugt: Auch die nächsten Kräftemessen werden nicht einfach.

Für Fernando Alonso gab es am Rennsonntag in Montmeló nichts zu feiern: Der Lokalmatador durfte nach der elftschnellsten Qualifying-Runde von Startplatz 10 ins Heimspiel starten, da Sergio «Checo» Pérez durch eine Startplatzstrafe nach hinten rücken musste. Und natürlich hoffte der stolze Asturier, auf heimischem Asphalt auch in die Top-10 zu fahren.

Der zweifache Champion fiel schon früh zurück und kreuzte die Ziellinie schliesslich als Zwölfter. Danach erklärte er gewohnt unverblümt: «Das ist enttäuschend, denn wir konnten vor den heimischen Fans keine Punkte erobern. Wir hatten schon das ganze Wochenende hindurch Mühe mit dem Tempo, und wir kämpften im Rennen mit einem hohen Reifenverschleiss.»

Und mit Blick auf die nächsten GP-Wochenenden fügte der WM-Neunte an: «Uns erwarten nun wohl einige harte Rennwochenenden, aber wir werden alles geben, noch härter Arbeiten und versuchen, uns zu verbessern. Nächste Woche steht bereits das nächste Kräftemessen in Österreich an und danach werden wir das Heimrennen unseres Teams in Silverstone bestreiten.»

Auch Teamchef Mike Krack fand klare Worte: «Das war ein frustrierendes Wochenende für das Team, aber das kam nicht komplett unerwartet. Es war ein Rennen zum Vergessen, auf einer Strecke, auf der unsere Schwächen besonders gut ersichtlich sind. Wir haben die Bereiche ausgemacht, in denen wir nachlegen müssen, aber wir müssen uns in Geduld üben, denn das werden wir nicht über Nacht hinbekommen. Lance Stroll und Fernando Alonso haben aus dem, was wir ihnen gegeben haben, das Beste gemacht.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0