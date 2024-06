Lando Norris zu Max Verstappen: «Völlig nutzlos»

​Mit seinem zweiten Platz in Spanien hat McLaren-Fahrer Lando Norris von Charles Leclerc WM-Rang 2 übernommen, hinter Max Verstappen. Der Engländer erklärt, wieso ihm das herzlich egal ist.

Weiter vorne in der Fahrer-WM war Lando Norris noch nie: Mit seinem 19. Podestplatz in der Königsklasse, als Zweiter des Spanien-GP hinter Max Verstappen, hat er sich im der Zwischenwertung an Ferrari-Fahrer Charles Leclerc vorbeigeschoben.

Norris ist nun zum elften Mal in der Formel 1 Zweiter geworden, vier Mal davon in der GP-Saison 2024 – Shanghai, Imola, Montreal, Barcelona.

Das Problem von Miami-GP-Sieger Lando Norris heisst Max Verstappen. Lando über Max: «Es ist völlig nutzlos, wenn ich Zweiter werde, so lange Max da vorne keine Fehler macht. Wir wären in der Position, um eine Schwäche von Verstappen sofort auszunutzen, aber der Kerl zeigt keine.»

«Gucken wir uns nur mal an, was hier in Spanien passiert ist. Ich behaupte: Wir hatten das schnellere Auto, aber wir sind dennoch nur Zweiter geworden.»

«Wir sehen auch: Auf jeder Strecke ist das leicht anders. Ferrari war in Monte Carlo sehr stark. Mercedes hatte über weite Teile des Kanada-GP das schnellste Fahrzeug. Das alles geht hoch und runter. Was uns angeht, so müssen wir einfach alle Details auf die Reihe bekommen und die Fehlerquote verringern, dann wird alles gut.»



«Ich bin weiterhin enttäuscht. Ich habe das nagende Gefühl – wir hätten aus diesem Spanien-GP mehr herausholen müssen. Wir hatten eine Chance, den Rückstand auf Max zu verringern. So wie es auch in Kanada die Möglichkeit gab, ihn zu schlagen. So aber hat er zwei Mal gewonnen, und ich bin zwei Mal Zweiter geworden.»



«Ich weiss, dass wir gut genug sind, um Verstappen klipp und klar zu schlagen. Hätten wir klüger gehandelt in Montreal, wäre ich besser gestartet in Spanien, so hätten wir zwei Rennen gewinnen können. Aber so ist das nun mal im Motorsport – mit Hätte, Wenn und Aber gewinnst du keine Rennen.»



«Mir ist es einerlei, ob ich in der WM Zweiter bin oder Zehnter. Es geht um den Abstand zu Max, und der wird derzeit nicht kleiner, sondern leider grösser.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0