Lewis Hamilton: Mercedes stärker, Ferrari ein Fehler?

​Mercedes-Benz hatte in Kanada das schnellste Auto und lag auch in Spanien deutlich vor Ferrari. Bereut Mercedes-Star Lewis Hamilton jetzt vielleicht, dass er für 2025 bei den Italienern unterzeichnet hat?

Mercedes-Benz findet langsam zur Siegerform zurück. Mit etwas mehr Glück und Geschick hätte George Russell in Montreal gewinnen können. In Spanien stand Lewis Hamilton erstmals seit Oktober 2023 (in Mexiko) wieder auf dem Siegerpodest – als Dritter hinter Max Verstappen und Lando Norris.

Gleichzeitig scheint bei Ferrari der Dampf ein wenig draussen zu sein. In Monte Carlos zeigte Charles Leclerc ein bärenstarkes Wochenende, aber in Kanada versagten die Italiener auf ganzer Linie, und in Spanien musste der älteste Rennstall der Welt vierte Geige spielen – hinter Red Bull Racing, McLaren und Mercedes.

Die Frage liegt auf der Hand: Bereut Lewis Hamilton nicht langsam seine Entscheidung, dass er Ende 2024 Mercedes verlässt und zu Ferrari zieht?

Der siebenfache Formel-1-Champion sagt im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya: «Ich hinterfrage meine Entscheidung nicht. Zunächst mal liebe ich Mercedes. Ich bin Mercedes-Fahrer, seit ich 13 Jahre alt wurde. Mein Job in diesem Jahr besteht darin, Mercedes wieder auf Spur zu bringen. Was immer in der kommenden Saison bei Mercedes passiert, ich habe meinen Teil beigetragen, und darauf bin ich stolz.»



«Gewiss, Ferrari hat zuletzt zwei schwierige Rennwochenenden erlebt. Aber sie hatten in Monaco das beste Auto. Wieso es in Montreal und Barcelona nicht so gut gelaufen ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich sehe, wie sie laufend neue Teile ans Auto bringen und wie auch sie Fortschritte erzielen. Ich bereue meine Entscheidung nicht.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0