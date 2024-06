Andrea Stella: «Das ist immer etwas enttäuschend»

McLaren-Teamchef Andrea Stella sprach nach dem Rennen in Spanien über die Pole von Lando Norris, den zehnten Grand Prix der Saison und die Hilfe, die das Team nach dem Hospitality-Brand im Fahrerlager erhalten hat.

Das Feuer, das am Samstag im Fahrerlager von Barcelona im McLaren-Motorhome ausbrach, störte die Arbeit des Traditionsrennstalls an der Strecke. Das hielt Lando Norris aber nicht davon ab, sich im Qualifying die Pole zu schnappen. Der Brite setzte sich mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Max Verstappen durch, im Rennen war es aber der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team, der die Nase vorn hatte.

Norris verlor die Führung bereits beim Start – allerdings nicht an Verstappen, der aus der ersten Reihe besser wegkam und sich am Papaya-Renner vorbeidrückte, sondern an George Russell, der von Startplatz 4 losfuhr und ein starkes Manöver in der ersten Kurve zeigte. Die Freude währte nicht lange, denn schon in der dritten Rennrunde musste sich der Brite Verstappen geschlagen geben. Am Ende kam er auf der gleichen Position ins Ziel, auf der er losgefahren war.

Den Sieg holte sich einmal mehr der Niederländer, der in diesem Jahr seinen vierten WM-Titel in Folge erobern will. Hinter ihm kam Norris ins Ziel – und betonte hinterher: «Ich hätte das Rennen gewinnen müssen. Auch Teamchef Andrea Stella sagte: «Wenn du dir die Pole aus eigener Kraft holen konntest, ist es immer etwas enttäuschend, wenn du diese nicht in einen Rennsieg umwandeln kannst.»

«Die Details waren es, die das Rennen entschieden haben, ein wichtiger Faktor war die Tatsache, dass wir die Führung in der ersten Kurve verloren haben. Aber Lando war vorsichtig, und er konnte nicht so viel gegen George, der vom Windschatten profitierte, und gegen Verstappen auf der Innenseite ausrichten», ist sich Stella sicher.

«Im ersten Stint haben wir dann etwas Zeit verloren, aber dank des starken Tempos und einer guten Strategie, konnten wir diesen Verlust grösstenteils wieder wettmachen. Gegen Ende des Rennens waren wir wieder näher an Max dran», schilderte der Italiener, der es nicht verpasste, sich bei allen Helfern im Fahrerlager für die Solidarität nach dem Hospitality-Brand zu bedanken: «Ich will die Gelegenheit nutzen, allen Teams, der FIA, der Formel 1 und den lokalen Rettungs- und Feuerwehrdiensten zu danken, denn sie haben uns grossartig unterstützt, als wir wegen des Brandes im Motorhome Hilfe benötigten. Wir schätzen das sehr und es zeigt, wie sehr die Formel 1 zusammenhält.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0