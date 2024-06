Österreich-GP im TV: So wird das Steiermark-Wetter

​Am kommenden Wochenende machen sich Tausende auf den Weg Richtung Spielberg, um das Programm auf dem Red Bull Ring zu geniessen. Wir sagen, wie sich das Wetter entwickelt.

Es ist die Motorsport-Party des Jahres – GP-Wochenende von Österreich auf dem Red Bull Ring. Viele Rennfans haben im Laufe der Jahre immer wieder bewundernswerte Geduld gezeigt und alle Kapriolen des Sommer-Wetters in der Steiermark tapfer ertragen.

Wie sieht das aus für 28. bis 30. Juni? Womit müssen die Red Bull Ring-Besucher rechnen? Kurz gefasst – mit fast allem.

Am Freitag, 28. Juni, wird es mehrheitlich sonnig sein, mit Spitzentemperaturen bis zu 27 Grad. Dann nimmt bei gleich hoher Temperatur die Gewitterneigung zu, schon für Samstag, 29. Juni, besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent.

Richtig turbulent kann es dann am Sonntag, 30. Juni, werden: Es naht eine Schlechtwetterzone, und noch steht nicht fest, wann und in welcher Intensität es regnen wird.

Besonders kompliziert dabei für die Teams: Wir fahren nach dem Sprintformat, also mit einem freien Training am Freitag, dann geht es schon in die Sprint-Quali. Am Samstag folgen Sprint und Abschlusstraining für den Grand Prix, am Sonntag wie gewohnt der Grosse Preis von Österreich.



Wer nicht vor Ort sein kann, dem bieten ServusTV und Sky eine üppige Berichterstattung aus Spielberg, auch das Schweizer Fernsehen berichtet, die wichtigsten Sendezeiten finden Sie hier unten. Wir halten Sie vier Mal mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden – Sprint-Quali, Sprint, GP-Quali, Grand Prix.





Grand Prix von Österreich im TV

Freitag, 28. Juni

07.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

08.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

09.50 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2023

11.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Franz Tost

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30 Erstes Training

15.35 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, James Hunt

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Beginn Sprint-Qualifying

17.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

19.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

23.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Helmut Marko

06.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

07.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

07.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

08.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

10.15 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

10.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits: Hamilton gegen Verstappen

10.55 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Juan Pablo Montoya

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.30 RTL – Beginn Berichterstattung Sprint

11.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

12.00 Sprint (28 Runden oder 45 min)

12.45 ServusTV – Analyse Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. Juni

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

09.30 ServusTV – Hintergrundberichte aus Spielberg

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.15 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

23.35 ORF1 – GP Österreich Wiederholung

21.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

22.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung