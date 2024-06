Zeitplan Österreich-GP: Volle Action am Red Bull Ring

​Die Red Bull Ring-Besucher dürfen sich auf ein intensives Programm auf und neben der Strecke freuen. Die Formel 1 fährt im Sprintformat, dazu gibt’s die Formeln 2 und 3 sowie den Porsche Supercup.

Im Juli 2021 fand in Silverstone erstmals ein Formel-1-Wochenende im so genannten Sprint-Format statt, damals mit einem freien Training und der Quali für den Grand Prix am Freitag, mit einem freien Training und dem Sprint am Samstag, und das Ergebnis des Sprints gab dann die Startaufstellung vor für den Grand Prix vom Sonntag.

Ab 2023 lief das anders: Freies Training am Freitag, dann die Quali für den Sonntag. Der Samstag stand ab sofort für sich alleine, mit der Sprint-Quali und dann dem maximal 100 Kilometer langen Mini-GP am Samstag sowie dem WM-Lauf am Sonntag.

2024 erneut eine Änderung, denn gefahren wird an den sechs Sprint-Wochenenden (Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) in diesem Ablauf: Freies Training am Freitag, dann Sprint-Quali. Am Samstagmorgen der Sprint, am Nachmittag die Quali für den Grand Prix. Am Sonntag der WM-Lauf.

Hintergrund: Laut Reglement 2023 war es bisher ab Freitagnachmittag nicht mehr erlaubt, an der Abstimmung zu arbeiten. Anders gesagt – wer sein Set-up vergeigt hatte, der sah für den Rest des Wochenendes alt aus oder dem blieb nichts Anderes übrig, als die Parc fermé-Regel zu brechen und dann von weit hinten loszufahren.

Neben reichlich Action der Formel-1-Fahrer dürfen sich die Besucher des Red Bull Rings auf ein üppiges Rahmenprogramm freuen – mit kommenden GP-Assen in den Nachwuchsserien Formel 3 und Formel 2 sowie den Spezialisten des Porsche Supercup.

Wie das alles im Detail ablaufen wird, das sehen Sie hier in der Übersicht.





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 27. Juni

09.00–11.15: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 28. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

08.55–09.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.00–12.00: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

16.30–17.15: Sprint-Qualifying

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

18.55–19.05: Red Bull Ring Taxi Rides

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 29. Juni

07.55–08.25: Red Bull Ring Taxi Rides

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.25–10.55: Formel 1 Boxenstopptraining

10.25–11.00: Paddock Club Pit Lane Walk

10.25–11.00: Paddock Club Track Tour

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (24 Runden oder 60 min)

12.30–13.00: Pressekonferenz Sprint

13.30–14.20: Sprintrennen Formel 2 (24 Runden oder 45 Minuten)

14.50–15.20: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 30. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)