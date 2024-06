Österreich-GP im TV: Wer schlägt Max Verstappen?

​WM-Leader Max Verstappen hat zuletzt die Traditions-GP von Kanada und Spanien gewinnen können, aber der Niederländer warnt: «Die Konkurrenz ist nähergekommen, die Zeit der Dominanz ist vorbei.»

So schnell kann das gehen in der Formel 1: Im ersten Teil der GP-Saison 2024 wurde – ein wenig voreilig – geschrieben, Max Verstappen werde zum vierten WM-Titel spazieren. Immerhin konnte der Niederländer vier der ersten fünf Grands Prix für sich entscheiden.

Aber so einfach ist das alles nicht. Denn in Miami gewann Lando Norris im McLaren seinen ersten Grand Prix, in Imola rückte Norris dem führenden Verstappen näher und näher. Max weiss: «Eine Runde mehr und es wäre verflixt knapp geworden gegen Lando.»

In Monaco passte die Abstimmung nicht: nur Rang 6. In Montreal musste Max sein ganzes weltmeisterliches Können aufbieten, um die starken Briten Norris und George Russell hinter sich zu halten. Und auch in Spanien war von Verstappen und Red Bull Racing Perfektion gefragt, um Norris zu schlagen.

Zwischenbilanz in diesem Formel-1-Sommer 2024: Nur dank Max Verstappen und einer fast fehlerfreien Arbeit der RBR-Mannschaft gibt es weitere Siege, die Gegner sind markant näher gekommen, «und wir müssen uns auch bei den kommenden Rennen auf viel Gegenwehr einstellen», so der 61-fache GP-Sieger Max.



Auf dem Red Bull Ring hiess in den vergangenen sechs Jahren der Sieger des Österreich-GP vier Mal Verstappen – 2018, 2019, 2021 und 2023 (dazu gab’s 2021 den Sieg beim Grossen Preis der Steiermark). Max geht als Favorit ins Wochenende, aber für den sechsten Sieg in einem GP auf dem Red Bull Ring wird er alles geben müssen.



Wer nicht vor Ort sein kann, dem bieten ServusTV und Sky eine üppige Berichterstattung aus Spielberg, auch das Schweizer Fernsehen berichtet, die wichtigsten Sendezeiten finden Sie hier unten. Wir halten Sie vier Mal mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden – Sprint-Quali, Sprint, GP-Quali, Grand Prix.





