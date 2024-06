Österreich-GP: Attraktives Programm in Spielberg

​Die Formel 1 in hoher Schlagzahl: Spanien, Österreich, England, alle Traditionsrennen im Wochenrhythmus. Die Fans in der Steiermark dürfen sich auf ein attraktives Programm am Red Bull Ring freuen.

Alles ist angerichtet für den «Holiday Grand Prix 2024»: Auf der Rennstrecke einige der besten Rennfahrer der Welt, dazu die Jungspunde aus dem Kindergarten der Formel 1, also der Formeln 2 und 3.

Neben der Rennstrecke sorgen von Freitag bis Sonntag Bands im Steiermark Village für viel Stimmung, wie die Aufgeiger oder die Pagger Buam, und Live Acts in der F1 Fan Zone, wie Yarden Saxophone, Fedde Le Grand, Fast Boy, MORTEN oder Toby Romeo.

Beim «Meet the Drivers» kommen Selfie-Jäger am Freitag und Samstag voll auf ihre Kosten. Die große Chance auf Autogramme und einen hautnahen Blick auf die Stars der Formel 1 gibt es am Sonntagvormittag beim «Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.

Zurück zur Rennstrecke: Die Legends Parade unter dem Titel «Austrian GP Winners» ist am Samstag und Sonntag mit F1-Idolen und legendären Boliden der Motorsport-Geschichte Garant für emotionale Momente auf einer der weltweit modernsten Rennstrecken, inmitten der traumhaften Bergkulisse im Herzen der Steiermark.



Fans sind mit einem Ticket für «Super-Samstag» bestens gerüstet. Wer für den Rennsonntag kein Ticket mehr erwischt, hat am Super-Samstag ebenso die Chance auf spannende Duelle um WM-Punkte.



Denn am 29. Juni kämpfen Max Verstappen & Co. zunächst um den Sieg im Sprint und danach im Qualifying um die Startaufstellung für den Österreich-GP 2024.



Zwischendrin ist auf dem Red Bull Ring ARAS mit seiner Motorrad Freestyle Show im Einsatz – am Sonntag zusätzlich in der F1 Fan Zone.



Ihren grossen Auftritt haben die Flying Bulls traditionell zwar erst am Sonntag kurz vor dem Rennstart, aber für beeindruckende Air Displays am Himmel über dem Formel-1-Asphalt wird der Kunstflieger Dario Costa bereits am Samstag sorgen.



Der Online- Ticketvorverkauf endet am Freitag, 28. Juni, um 12.00 Uhr. Die letzte Chance auf Tickets gibt’s ab Donnerstag, 12.00 Uhr an den Tageskassen.



Rund um den Spielberg ist von Freitag bis Sonntag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen – eine Ankunftszeit vor 8.00 Uhr ist daher ratsam und Fans sollten bevorzugt auf Bus und Bahn umsteigen. Überregionale Bustransfers mit rund 120 Haltestellen stehen in mehreren Bundesländern zur Verfügung.



Die Anreise mit der Bahn ist eine ebenso attraktive Variante. Zwischen dem Bahnhof Knittelfeld und dem Red Bull Ring fahren kostenlose Shuttlebusse hin und retour. Lesen Sie hier alle Details zur An- und Abreise





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 27. Juni

09.00–11.15: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 28. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

08.55–09.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.00–12.00: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

16.30–17.15: Sprint-Qualifying

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

18.55–19.05: Red Bull Ring Taxi Rides

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 29. Juni

07.55–08.25: Red Bull Ring Taxi Rides

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.25–10.55: Formel 1 Boxenstopptraining

10.25–11.00: Paddock Club Pit Lane Walk

10.25–11.00: Paddock Club Track Tour

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (24 Runden oder 60 min)

12.30–13.00: Pressekonferenz Sprint

13.30–14.20: Sprintrennen Formel 2 (24 Runden oder 45 Minuten)

14.50–15.20: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 30. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)