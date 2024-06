Nico Hülkenberg: Hoffen auf Silverstone-Upgrade

Nico Hülkenberg ging in Spanien leer aus. Der Haas-Routinier erklärte hinterher, dass die Performance seines Formel-1-Autos einfach nicht ausreichte. Der Deutsche hofft, dass sich das bald ändern wird.

In Spanien kam Nico Hülkenberg zum fünften Mal in diesem Jahr als Elfter ins Ziel. Er hofft, dass er bald mit schärferen Waffen kämpfen kann, konkret soll ein Update, das für das Rennen in Silverstone geplant ist, Abhilfe schaffen. Auf dem Weg zurück zur Box erklärte er nach dem Rennen am Funk, dass die Performance seines Haas-Renners einfach nicht gut genug war, um Esteban Ocon den zehnten Platz streitig zu machen.

Und der 36-Jährige fügte an: «Mit dem Material von Silverstone sollte es okay sein.» Auf Nachfrage sagte er über das geplante Update: «Wir werden sehen. Man will die Updates natürlich immer zuerst auf der Strecke prüfen, aber ich hoffe natürlich, dass es uns einen Schritt weiterbringt. Wir wissen, dass die Strecke in Silverstone ein Highspeed-Kurs ist. Und unser Weiterentwicklungspaket zielt genau darauf ab, deshalb hoffe ich, dass es uns einen Vorteil bringen wird.»

Die vielen elften Plätze sorgen noch nicht für Frust, beteuert Hülkenberg: «Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht einmal daran. Ich streiche das aus meinem Gedächtnis. Man macht einfach weiter und schaut, wie es beim nächsten Mal läuft.» Insgesamt sei es ein gutes Wochenende für das Haas-Team gewesen. «Das Rennen war generell ganz positiv. Offensichtlich hat es nicht ganz gerreicht, aber ich habe das Gefühl, dass unser Tempo ziemlich stark war, speziell im letzten Stint, als ich auf Esteban Ocon aufholte.»

«Als ich Gas gab, um ihn unter Druck zu setzen, war das Tempo ganz respektabel. Ich habe einen Angriff gewagt, aber meine Reifen begannen einzubrechen, deshalb konnte ich es nicht durchziehen. Aber insgesamt haben wir es geschafft, das Beste aus unserer Lage zu machen. Ich hatte einen guten Start und eine gute erste Runde. Ich denke, das war diesmal das Maximum», fasste der aktuelle WM-Vierzehnte zusammen.

«Esteban war meine Messlatte und ich war sicherlich schneller als er, denn ich holte auf, aber ihm fehlten zehn Sekunden auf Pierre Gasly und davor waren nur noch schnelle Autos unterwegs. Das war besser als wir es wohl erwartet haben. In gewisser Hinsicht war das also vielversprechend.»

Beim anstehenden Wochenende in Österreich hofft er darauf, konkurrenzfähiger zu sein, im vergangenen Jahr schaffte er es auf dem Red Bull Ring auf den vierten Sprint-Startplatz und Rang 6 im Mini-Rennen. «Das lag nicht zuletzt an den gemischten Bedingungen, speziell im Sprint, in dem ich punkten konnte», räumte Hülkenberg ein. «Das Wetter kann in Spielberg immer eine Rolle spielen und ich hoffe ehrlich gesagt auf ähnliche Verhältnisse wie im vergangenen Jahr. Das macht alles interessanter und bietet uns mehr Chancen auf ein gutes Ergebnis.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0