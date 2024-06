Haas-Team: Spielberg wird eine Herausforderung

Das Haas-Team konnte in den jüngsten vier Rennwochenenden keine frischen WM-Punkte einfahren. Geht es nach Nico Hülkenberg, wird sich das beim nächsten Kräftemessen auf dem Red Bull Ring ändern.

Mit dem Rennwochenende auf dem Red Bull Ring erwartet die GP-Stars in Spielberg erneut ein Kräftemessen im Sprint-Format, und das erschwert die Arbeit der Teams und Fahrer, denen nur eine freie Trainingsstunde zur Verfügung steht, um den GP-Renner auf die österreichische Piste abzustimmen. Und das ist nicht die einzige Herausforderung.

Nico Hülkenberg sagt vor der elften WM-Runde in Spielberg: «Der Red Bull Ring ist eine kurze Strecke, die viel Fahrspass bietet. Aber die Länge der Piste bedeutet, dass es im ersten Qualifying sehr eng werden wird, das ist sicherlich eine Herausforderung.»

Und der Deutsche tröstet sich: «Aber dadurch, dass wir ein Sprint-Wochenende absolvieren, bieten sich gleich zwei Gelegenheiten, Punkte zu sammeln. Im vergangenen Jahr konnte ich hier Punkte sammeln, ich weiss also, dass es möglich ist. Und das ist auch das Ziel an diesem Wochenende.»

Renningenieur Mark Slade stimmt ihm zu: «Die kurze Runde bedeutet, dass speziell im Training und im Qualifying viel Verkehr herrschen wird.» Er betont aber auch: «Die Piste umfasst eine gute Mischung aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Ecken. Die spektakuläre Kulisse sorgt für eine überwältigende Szenerie und wir als Team haben alle Hände voll zu tun, um das Auto abzustimmen.»

«Wir hatten zuletzt einige Mühe in den mittelschnellen Passagen, die eine Herausforderung sind, aber wir konnten uns zuletzt in dieser Hinsicht verbessern. Und in den langsameren Kurven waren wir generell sehr gut unterwegs. Wir werden sehen, wie wir uns schlagen werden, wir haben natürlich einen Plan», fügt der Brite an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0