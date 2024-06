Sabotage-Vorwurf Mercedes: Polizei – keine Straftat

​Vor dem Spanien-GP wurde mit einer hässlichen Email in die Welt gesetzt, Lewis Hamilton werde bei Mercedes benachteiligt, ja sogar sabotiert. Mercedes schaltete die Polizei ein. Aber die ist machtlos.

Mitte Mai wurde an rund 150 Fachleute in der Formel 1 eine Email versandt, in welcher offen über Sabotage bei Mercedes-Benz spekuliert wurde. Es wurde der Anschein erweckt, das hier jemand einen Text verfasst, der Insider-Informationen zu besitzen. Die Herkunft dieser Nachricht war nicht zu verifizieren.

Lewis Hamilton reagierte in Spanien ganz cool: «Mir war nicht bewusst, dass es da zu Anschuldigungen gekommen ist. Von einer Mail mit Sabotage-Vorwurf weiss ich nichts.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Katalonien: «Wenn wir solche Zuschriften erhalten – und davon bekommen wir viele – dann ist das beunruhigend, besonders wenn dann von Tod und solcherlei Sachen die Rede ist. Deshalb habe ich in diesem Fall die Anweisung gegeben, mit aller Kraft dagegen vorzugehen.»

«Wir haben die Polizei eingeschaltet und stellen Nachforschungen zur IP-Adresse an, denn solcherlei Hetze im Netz muss aufhören. Die Leute können sich nicht hinter ihren Telefonen oder Computern verstecken und Teams und Fahrer auf diese Art und Weise verunglimpfen. Ich weiss nicht, was einige

Verschwörungstheoretiker und Verrückte da draussen denken. Lewis ist seit zwölf Jahren Teil dieses Teams und uns verbindet eine Freundschaft. Wir vertrauen uns gegenseitig.»



Nun hat die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Press Associated bestätigt: «Wir sind am 12. Juni auf eine Email aufmerksam gemacht worden. Wir sind zum Schluss gekommen, dass mit diesem Schreiben keine Straftat erfüllt ist.»



Die Polizei teilt nicht mit, ob sie die Suche nach dem Sender fortsetzt.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0