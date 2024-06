Max Verstappen hat Sorgen: Strafe unvermeidlich

​Es ging am spannenden GP-Wochenende von Spanien fast ein wenig unter: Ins Auto von Weltmeister Max Verstappen musste bereits der vierte Motor eingebaut werden. Damit ist klar: Eine Strafe kommt.

Die Rennställe versuchen so gut es geht, mit ihrem Kontingent an Antriebseinheiten zu jonglieren. Aber bei 24 GP-Wochenenden werden die meisten früher oder später mehr Elemente benutzen müssen, und das zieht bekanntlich eine Strafversetzung nach sich.

Zur Erinnerung – das sind die maximal erlaubten Teile in der GP-Saison 2024:

4 Verbrennungsmotoren (internal combustion engine, ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, elektrischer Generator am Turbolader)

4 MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für Bremsenergie)

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

8 Auspuffanlagen

In Sachen Strafen ist im Reglement verankert: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäss Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung, um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein fünfter Verbrennungsmotor fällig wurde), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese fünf nicht reichen).

Bei Max Verstappen spukte es am Kanada-Wochenende in der Energie-Rückgewinnung, noch wird in Japan geprüft, ob diese Elemente nochmals verwendet werden können.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in einer Medienrunde in Spanien: «Wir müssen sehen, wie wir das am besten lösen, aber es ist unvermeidlich, dass wir früher oder später einen weiteren Motor einbauen und dafür eine Strafe in Kauf nehmen müssen.»



In der Regel versucht ein Team, dies auf einer Strecke zu tun, wo ein Fahrer die Möglichkeit hat, trotz Strafe noch ein gutes Ergebnis zu erreichen. Max Verstappen machte dies in den vergangenen zwei Jahren auf dem Circuit de Spa-Francorchamps meisterhaft – 2022 gewann er nach Strafversetzung von Startplatz 14, 2023 wiederholte er dieses Kunststück, von Startplatz 6 kommend.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0