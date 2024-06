Österreich-GP kompakt: Sprint-Krimi, TV, Zeitplan

​Grosser Preis von Österreich kompakt: Es wird erstmals seit Miami wieder im umstrittenen Sprintformat gefahren, also Vorsicht – anderer Ablauf des Wochenendes! Dazu gibt’s hier den Zeitplan und die TV-Termine.

Formel-1-Fans, aufgepasst: In Österreich tritt die Formel 1 wieder mal im Sprintformat an, das bedeutet – wir haben nicht den klassischen Ablauf dreier freier Trainings, der Qualifikation und des WM-Laufs, sondern nur eine freies Training, dann geht es schon in die Sprint-Quali, dies am Freitag, 28. Juni. Am Samstag dann der Leckerbissen namens Sprint, gefolgt vom Abschlusstraining für den Grand Prix. Am 30. Juni wie gewohnt der Grosse Preis von Österreich.

Sie finden hier zunächst den Ablauf des Wochenendes für die vielen Fans vor Ort, weiter unten die wichtigsten Sendungen unserer TV-Kollegen, dazu eine Übersicht, wer bislang in den Sprint-Qualis und in den kurzen Rennen die Nase vorne hatte.

Wir berichten für Sie aus der Steiermark in Form unseres beliebten Live-Tickers von der Sprint-Quali, vom Sprint, von der GP-Quali und natürlich vom Rennen.

Alles Wissenswerte über den Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring finden Sie hier





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 27. Juni

09.00–11.15: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 28. Juni

07.55–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

08.55–09.40: Training Formel 3

10.05–10.50: Training Formel 2

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.00–12.00: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–13.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.30: Qualifying Formel 3

14.30–15.30: Pressekonferenz Teamchefs

14.55–15.25: Qualifying Formel 2

15.35–16.10: Paddock Club Track Tour

15.35–16.10: Paddock Club Pit Lane Walk

16.30–17.15: Sprint-Qualifying

18.00–18.45: Training Porsche Supercup

18.55–19.05: Red Bull Ring Taxi Rides

19.15–20.00: Paddock Club Track Tour

19.15–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.25: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 29. Juni

07.55–08.25: Red Bull Ring Taxi Rides

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.25–10.55: Formel 1 Boxenstopptraining

10.25–11.00: Paddock Club Pit Lane Walk

10.25–11.00: Paddock Club Track Tour

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (24 Runden oder 60 min)

12.30–13.00: Pressekonferenz Sprint

13.30–14.20: Sprintrennen Formel 2 (24 Runden oder 45 Minuten)

14.50–15.20: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 30. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Freitag, 28. Juni

07.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

08.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

09.50 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2023

11.15 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Franz Tost

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30 Erstes Training

15.35 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, James Hunt

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Beginn Sprint-Qualifying

17.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

19.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

23.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Helmut Marko

06.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2024

07.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

07.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

08.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

10.15 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

10.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits: Hamilton gegen Verstappen

10.55 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Juan Pablo Montoya

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.30 RTL – Beginn Berichterstattung Sprint

11.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

12.00 Sprint (28 Runden oder 45 min)

12.45 ServusTV – Analyse Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. Juni

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

09.30 ServusTV – Hintergrundberichte aus Spielberg

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.15 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

23.35 ORF1 – GP Österreich Wiederholung

21.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

22.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung





Auf Pole-Position für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing