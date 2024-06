Mike Krack: «Barcelona ist unerbittlich»

In Barcelona ging das Aston Martin Team leer aus. Teamchef Mike Krack sagte über die Plätze 12 und 14 von Fernando Alonso und Lance Stroll: «Das entspricht unserer derzeitigen Position.»

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack ist zuversichtlich, dass sein Team in diesem Jahr noch Fortschritte machen kann, er räumt aber ein, dass die Zeit die grösste Herausforderung ist. Das Team wisse, wo man nachlegen müsse, denn das Rennen in Barcelona, das Fernando Alonso und Lance Stroll auf den Plätzen 12 und 14 beendeten, habe die Schwächen in den langgezogenen Kurven offenbart.

Der dichte WM-Kalender mache es schwierig, die Schwächen schnell auszumerzen, erklärte der Luxemburger. «Das entspricht unserer derzeitigen Position», erklärte er mit Blick auf den Spanien-GP. «Barcelona ist unerbittlich. Man weiss nach diesem Rennen, wo man steht, und wir müssen hart arbeiten, um nach vorne zu kommen.»

«Wir haben jetzt fünf Rennwochenenden in sechs Wochen, und nach Monaco, Imola und Kanada, wo wir übrigens mit diesem Auto 14 Punkte geholt haben, wissen wir schon viel mehr. Es geht nun darum, die Schwachpunkte anzugehen», ergänzte der Teamprinzipal. «Und es bleibt nur wenig Zeit, das ist derzeit das Hauptproblem. Wir müssen also dranbleiben, so viele Punkte wie möglich holen und die neuen Teile so schnell wie möglich ans Auto bringen.»

Alonso erklärte in Spanien, er erwarte auch in Österreich und Grossbritannien schmerzliche Rennen, bevor die nächsten Updates vor der Sommerpause einsatzbereit sind. «Ich teile seine Meinung, aber ich muss auch optimistisch sein. Die Daten sind vielversprechend, es geht nur um die Zeit, die es braucht, bis alles fertig ist. Das ist ein fortlaufender Prozess. Man sagt nicht von einem Tag auf den anderen: ‚Oh, das ist es‘ Hier arbeiten sehr viele Leute daran und viele sind auch in die Analyse involviert. Man zieht seine Schlüsse und passt diese nach jedem Rennen an.»

«Wir haben nun ein besseres Verständnis als früher, und das stimmt uns zuversichtlich. Mercedes war zum Saisonstart für einige Rennen auf unserem Niveau, und nun kämpfen sie mit den Top-Teams. Es ist also möglich, sich zu verbessern, es passiert einfach nicht automatisch. Du musst hart arbeiten und die richtigen Schritte unternehmen, damit das möglich ist.»

