Alpine bestätigt: Vertrag von Pierre Gasly verlängert

Pierre Gasly wird auch die nächsten Jahre für das Alpine-Team in der Formel 1 um WM-Punkte kämpfen. Das französische Werksteam hat die Vertragsverlängerung des 28-Jährigen aus Rouen bestätigt.

In diesem Jahr bestreitet Pierre Gasly seine siebte volle Formel-1-Saison. Der Franzose tritt für das Alpine-Team an, für das er bereits im vergangenen Jahr angetreten ist. Der 28-Jährige aus Rouen, der derzeit den 15. WM-Rang belegt, wird auch über die aktuelle Saison hinaus für das französische Werksteam antreten, wie das Team soeben bestätigt hat.

Der 140-fache GP-Teilnehmer sagt zu seiner mehrjährigen Vertragsverlängerung: «Ich fühle mich bei diesem Team zuhause. Ich bin schon seit mehr als 18 Monaten an Bord und die Zusammenarbeit war schon seit jeher als langjähriges Projekt angelegt. Auf der Strecke ist die diesjährige Saison bisher eine Herausforderung, aber ich glaube an das Projekt und bin überzeugt, dass das Team viel Potenzial hat. Ich freue mich auf die Zukunft.»

Teamchef Bruno Famin ergänzt: «Die Vertragsverlängerung von Pierre ist sehr erfreulich. Er ist ein Fahrer, der über viel Erfahrung und Potenzial verfügt. Er ist auch ein grossartiger Botschafter für die Alpine-Marke und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir müssen uns jetzt aber darauf konzentrieren, das aktuelle Paket zu verbessern. Wir lassen uns Zeit mit der Bestätigung seines Teamkollegen, da stehen uns einige gute Optionen zur Verfügung.»

Gasly fuhr 2019 seine bisher beste WM-Saison, er beendete das Jahr als Gesamtsiebter. In jenem Jahr absolvierte er die ersten zwölf Rennen für das Red Bull Racing-Team, in den restlichen neun WM-Läufen war er im Toro Rosso-Renner (heute AlphaTauri) unterwegs. Im Auto aus Faenza eroberte er seinen ersten Podestplatz: Beim zweitletzten Kräftemessen der Saison in Brasilien wurde er Zweiter.

Im darauffolgenden Jahr feierte er in Monza seinen ersten und bisher einzigen Saisonsieg. Zwei weitere Male stand er seitdem auf dem Podest: 2021 in Baku und 2023 in Zandvoort feierte er jeweils den dritten Platz. Das Top-3-Ergebnis in Aserbaidschan erzielte er noch in den Farben von AlphaTauri, im Niederlande-GP gab er bereits für Alpine Gas.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0