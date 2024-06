Max Verstappen: «Eine gute Herausforderung»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat sich für das Wochenende in Spielberg ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Der Niederländer spricht über das Sprint-Format und die Streckengrenzen, die in Österreich immer ein Thema sind.

Vier Mal konnte Max Verstappen das Heimrennen von Red Bull in Spielberg bereits für sich entscheiden und der Niederländer hofft auch in diesem Jahr am Sonntag als Erster ins Ziel zu kommen. Dass die GP-Stars bei der elften WM-Runde zum dritten Mal ein Sprintrennen bestreiten, erschwert die Arbeit des dreifachen Champions.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko warnte in seiner Analyse auf SPEEDWEEK.com: «Max hat immer Chancen auf den Sieg, aber wir werden dort ein Wochenende im Sprint-Format austragen, und das heisst, dass uns nur eine Session bleibt, um das Auto abzustimmen. Zuletzt hatten wir aber immer alle drei Trainings gebraucht, um das Auto halbwegs in die Balance zu bringen, wenn dieses Problem weiter besteht, dann könnte uns dies das Leben schwer machen.»

Auch Verstappen weiss: «Es ist wirklich wichtig, das Auto gleich auf Anhieb gut abzustimmen und wir müssen sicherstellen, dass wir bestmöglich auf die Erkenntnisse der vorangegangenen Grands Prix aufbauen, denn das Qualifying fällt hier auch immer sehr knapp aus.»

«Bei einem Sprint-Wochenende ist es natürlich für alle etwas kniffliger, alles richtig hinzubekommen, aber es ist eine gute Herausforderung. Und wir geben uns alle Mühe, um uns weiter zu verbessern. Darauf konzentrieren wir uns in den kommenden Rennen, das ist das Wichtigste», betont der 26-Jährige.

Zu den neuen Kiesbetten in den Kurven 9 und 10 sagt der WM-Leader: «Es ist ganz generell eine grossartige Strecke, die immer Spass macht, aber die Streckengrenzen sind wegen des Layouts natürlich immer ein Thema hier. Das Problem ist, dass die Reifen im Verlauf eine rRunde überhitzen, die Vorderreifen werden heiss und das führt dann zu Untersteuern.»

«Manchmal passiert das bereits am Kurvenausgang, sodass du ausgangs der Kehre dann ein paar Millimeter über die Pistengrenze hinauskommst. Ich hoffe, dass die Kiesbetten da Abhilfe schaffen werden, denn dann musst du automatisch etwas vorsichtiger und präziser sein. Aber ob das die optimale Lösung ist, weiss noch keiner. Wir teilen uns diese Piste hier mit der MotoGP und einigen anderen Meisterschaften, das macht es schwieriger, die beste Lösung zu finden.»

