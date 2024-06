Unter Druck: Max Verstappen in Bestform

In diesem Jahr tritt Red Bull Racing längst nicht so überlegen auf wie noch 2023. Dennoch hat Max Verstappen sieben der bisherigen 10 Grands Prix für sich entschieden – und damit seine Qualität unter Beweis gestellt.

Max Verstappen hat im vergangenen Jahr viele Rekorde gebrochen. Der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team gewann auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel 19 von 22 Grands Prix, nur einmal stand er nicht auf dem Podest – in Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen, das Rennen entschied Carlos Sainz für sich. Er profitierte in der vergangenen Saison sicherlich von der Überlegenheit seines GP-Renners.

Die Überlegenheit von 2023 ist in diesem Jahr nicht mehr vorhanden, der Niederländer muss sich gegen starke Konkurrenten behaupten – und stellt dabei seine fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis, wie Jolyon Palmer in seiner Kolumne auf «Formula1.com» erklärt: «Die Saison begann ähnlich wie im vergangenen Jahr und Verstappen konnte schon früh in der WM-Wertung ein komfortables Polster aufbauen, doch nun ist das Feld leistungsmässig zusammengerückt und der dreifache Weltmeister präsentiert sich in Bestform.»

«Vorher hätte man vielleicht sagen können, dass das Auto den Fahrer an der Spitze hielt, doch nun ist es der Fahrer, der sein Team an der Spitze hält. Sein Sieg in Spanien war nicht möglich, weil er im besten Auto sass, das Team die beste Strategie hatte oder weil Red Bull Racing die besten Boxenstopps absolviert hat. All das lief ganz gut, aber der Sieg ging auf den Fahrer zurück», ist sich der GP-Veteran sicher.

«Verstappen fährt derzeit auf einem unglaublich hohen Niveau, und nun, da er so viel mehr Druck verspürt, sehen wir klarer, wie nah er mit seiner Performance an die Perfektion herankommt», schwärmt Palmer weiter. Und er betont: «Verstappens Fahrweise wurde oft als aggressiv bezeichnet, aber für einen Fahrer, von dem man weiss, dass er sich mit allen Mitteln gegen Angriffe wehrt und der sich nicht davor fürchtet, enge Duelle auszutragen, ist er nicht oft in Zwischenfälle verwickelt.»

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0