Lewis Hamilton (Mercedes/6.): «Das war ein Desaster»

​Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton muss beim Abschlusstraining zum Sprint auf dem Red Bull Ring mit Startplatz 6 vorliebnehmen. Der siebenfache Weltmeister geht mit sich selber hart ins Gericht.

Und ein weiteres Mal ist Lewis Hamilton 2024 nicht der schnellere Mercedes-Fahrer: Nur Startplatz 6 zum Sprint auf dem Red Bull Ring vom 29. Juni, sein Stallgefährte George Russell ist Vierter.

Von Anfang an war bei Lewis der Wurm drin. Der 103-fache GP-Sieger musste zu Beginn seiner ersten Q1-Runde alles Können aufbieten, um den ausgebrochenen Mercedes-Rennwagen unter Kontrolle zu halten. Danach knatterte Hamilton in Kurve 6 durch ein Kiesbett.

Der 39-jährige Hamilton über seine Leistung: «Ich konnte nie richtig mitmischen. Das ganze Training war ein Desaster. Dabei hatte sich der Wagen im freien Training so gut angefühlt.»

«Ich glaube nicht, dass wir heute den Speed hatten, um die Pole-Position zu erringen, aber meine Runden waren wirklich schlecht.»



Was rechnet sich Hamilton für das 24 Runden kurze Rennen vom Samstag aus? «Diese Strecke ist jetzt nicht die Beste, um Ränge gutzumachen, aber ich werde mein Bestes geben. Normalerweise passiert hier im Sprint nicht so viel. Also werde ich mich darauf konzentrieren, am Samstag eine bessere Quali für den Grand Prix zu zeigen.»





Sprint-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,779

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,987

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,054

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,126

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:05,270

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,008

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:06,101

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:06,624

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,806

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,847

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,878

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,960

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:06,013

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:06,581

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:06,583

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:06,725

19. Alex Albon (T), Williams, 1:06,754

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:07,197





