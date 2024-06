Österreich-GP: Zeitplan und TV, Sprint und GP-Quali

​Das Formel-1-Fest des Jahres auf dem Red Bull Ring geht weiter: am Samstag mit dem Sprint (12.00 Uhr) und der Quali für den Grand Prix (16.00 Uhr). Hier in der Übersicht finden Sie alles Wissenswerte.

Formel-1-Champion Max Verstappen ist am Freitag auf dem Red Bull Ring nicht zu stoppen. Der Niederländer legt nach der Trainingsbestzeit mit der Sprint-Pole nach und verweist Lando Norris und Oscar Piastri auf die Plätze. Die Fans feiern ihren Star auf der Rennstrecke und in den beiden Fan Zonen am Spielberg.

Wer mitfeiern will, sollte auf dem Weg zu den Tageskassen einen ähnlichen Speed entwickeln wie Max Verstappen auf dem Red Bull Ring. Die letzten Plätze für den Super-Samstag mit Sprint und GP-Qualifying gibt es an den Tageskassen sowie Infos zum Programm unter www.redbullring.com

In der F1 Fan Zone schöpfen die Fans bereits am Freitag aus dem Vollen. Bands, DJs und Live Acts schrauben den Stimmungspegel beständig in die Höhe, ARAS ließ es bei seiner Freestyle Motorrad Stunt Show ordentlich krachen und beim «Meet the Team Principals» sorgten die Bosse von Max Verstappen & Co. für Begeisterung. Das Ende der Side-Event-Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht! Wer sich das Motorsport-Festival im Murtal nicht entgehen lassen möchte, hat am Samstag ab 08.00 Uhr noch die Chance auf Tickets an den Tageskassen.

Richtig spannend wird es am Super-Samstag auf der Rennstrecke mit dem Sprint (12.00 Uhr) und dem GP-Qualifying (16.00 Uhr). Beim «Meet the Drivers»-Finale in der F1 Fan Zone heißen die Stars das Publikum in der Formel-1-Welt noch einmal so richtig willkommen. An selber Stelle, hinter der Niki Lauda Kurve, sowie im Steiermark Village ist für perfekte Einstimmung auf den GP-Sonntag gesorgt.



Am frühen Abend haben die Motorsport-Idole der diesjährigen Legends Parade unter dem Titel «Austrian GP Winners» ihren ersten großen Auftritt des Wochenendes.



Wir berichten für Sie aus der Steiermark in Form unseres beliebten Live-Tickers vom Sprint, von der GP-Quali und natürlich vom Rennen. Alles Wissenswerte über den Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring finden Sie hier





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Samstag, 29. Juni

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.25–10.55: Formel 1 Boxenstopptraining

10.25–11.00: Paddock Club Pit Lane Walk

10.25–11.00: Paddock Club Track Tour

11.10–11.20: Pisteninspektion

12.00–12.30: Sprint Formel 1 (24 Runden oder 60 min)

12.30–13.00: Pressekonferenz Sprint

13.30–14.20: Sprintrennen Formel 2 (24 Runden oder 45 Minuten)

14.50–15.20: Qualifying Porsche Supercup

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 30. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Samstag, 29. Juni

10.15 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

10.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits: Hamilton gegen Verstappen

10.55 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Juan Pablo Montoya

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.30 RTL – Beginn Berichterstattung Sprint

11.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

12.00 Sprint (28 Runden oder 45 min)

12.45 ServusTV – Analyse Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 30. Juni

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

09.30 ServusTV – Hintergrundberichte aus Spielberg

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.15 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

23.35 ORF1 – GP Österreich Wiederholung

21.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

22.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung





Sprint-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,779

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,987

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,054

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,126

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:05,270

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,008

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:06,101

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:06,624

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,806

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,847

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,878

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,960

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:06,013

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:06,581

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:06,583

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:06,725

19. Alex Albon (T), Williams, 1:06,754

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:07,197





Auf Pole-Position für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing