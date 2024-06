Lando Norris (McLaren/3.): «Wie ein Amateur!»

​Rang 3 für Lando Norris im Sprint auf dem Red Bull Ring: Der McLaren-Fahrer muss sich Max Verstappen und Oscar Piastri geschlagen geben und stellt ernüchtert fest: «Ich verhielt mich wie ein Amateur.»

Sechs Punkte für Lando Norris beim Sprint zum Österreich-GP, Platz 3 für den 24-jährigen Engländer hinter Max Verstappen und hinter Oscar Piastri. Das ist nicht zu verachten, aber der Engländer ist sichtlich genervt. Schlüsselsatz des Miami-GP-Siegers: «Im entscheidenden Moment habe ich mich wie ein Amateur verhalten.»

Der gegenwärtige WM-Zweite spielt auf jene Szene im ersten Teil des Sprints an, als er in ein atemberaubendes Duell mit Champion Max Verstappen verwickelt war, worauf Oscar Piastri prompt Dankeschön sagte, der Australier auf Rang 2 vorstiess und diesen Platz bis ins Ziel behielt vor Norris.

Norris erzählt über seinen Sprint: «Das war ein schönes Rennen zwischen Oscar und mir. Und auch der Zweikampf mit Max hat grossen Spass gemacht. Aber es gibt schon einige Dinge, die ich anders machen würde, könnte ich nochmals ins Rennen gehen.»

«Sehr happy bin ich mit dem Speed des Autos, das macht auch Mut für die GP-Quali später und für den Grand Prix. Ich wusste, ich würde nicht viele Möglichkeiten haben, Max zu schnappen, also setzte ich alles auf eine Karte in den Kurven 3 und 4, aber in der 4 habe ich dann gegen Oscar gepennt, ich liess die Tür offen wie ein Anfänger.»



«Zum Schluss des Rennens war ich nicht schnell genug gegen Oscar, weil meine Reifen zu überhitzen begannen. Ich will hier nicht das Gleiche erzählen wie in Spanien, aber ich hätte das besser machen können.»



«Wenn Max keine Fehler macht, ist er kaum zu schlagen. Wir müssen unsere Arbeit noch besser machen, um den Druck aufrecht zu erhalten.»





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:41,389 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,616 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,348

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,354

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +9,989

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,207

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,424

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,409

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,067

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +30,175

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,839

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,308

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,452

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +38,423

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +39,397

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,155

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +44,076

18. Alex Albon (T), Williams, +44,673

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +46,511

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +53,143





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 227 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 120

05. Pérez 112

06. Piastri 94

07. Russell 86

08. Hamilton 73

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 339 Punkte

02. Ferrari 276

03. McLaren 250

04. Mercedes 159

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing