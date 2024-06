Ferrari-Duo: Bremsprobleme im Spielberg-Sprint

Die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc erlebten einen schwierigen Sprint auf dem Red Bull Ring. Beide kämpften mit Bremsproblemen, wie sie nach dem 23-Runden-Rennen berichteten.

Carlos Sainz schaffte es im Sprint von Spielberg zwar zwischenzeitlich an George Russell vorbei auf den vierten Platz. Doch am Ende musste sich der Spanier mit dem fünften Rang begnügen – also jener Position, von der er ins 23-Runden-Rennen gestartet war. Der 29-Jährige kämpfte mit Bremsproblemen, wie er nach dem Fallen der Zielflagge betonte.

«Ich hatte einen guten Start und konnte vom DRS profitieren, weil ich nah genug an Oscar Piastri dran war. Aber mich quälten Probleme mit den Bremsen. Ich musste vor jeder Kurve früher vom Gas gehen und deshalb verlor ich den Anschluss an Piastri und konnte meinen Heckflügel nicht mehr flachstellen», klagte Sainz.

«Das machte mich angreifbar und am Ende kam George dann wieder vorbei. Das Bremsverhalten wurde dann etwas besser und deshalb konnte ich mich gegen die Angriffe von Lewis Hamilton wehren. So kam ich dann auf dem fünften Platz ins Ziel», schilderte der aktuelle WM-Vierte. Und er betonte: «Man konnte sehen, dass sie diesmal etwas schneller als wir waren.»

Die gleichen Sorgen quälten seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der von Startplatz 10 losfuhr und die Ziellinie als Siebter kreuzte. «Ich gab mein Bestes. Und ehrlich gesagt konnte ich die meisten Positionen beim Start gewinnen. Danach fehlte mir einfach das Tempo und ich musste auf meine Bremsen achten. Ich glaube aber nicht, dass es ganz anders gelaufen wäre, hätten wir etwas geändert, denn derzeit sind wir einfach nicht schnell genug. Das müssen wir uns anschauen», sagte der Monegasse.

Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:41,389 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,616 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,348

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,354

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +9,989

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,207

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,424

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,409

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,067

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +30,175

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,839

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,308

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,452

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +39,397

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,155

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +44,076

17. Alex Albon (T), Williams, +44,673

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +46,511

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,423

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +53,143





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 227 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 120

05. Pérez 112

06. Piastri 94

07. Russell 86

08. Hamilton 73

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 339 Punkte

02. Ferrari 276

03. McLaren 250

04. Mercedes 159

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing