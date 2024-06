Lando Norris (McLaren) zu Verstappen: Das wird nichts

​Zweiter Startplatz für Lando Norris im packenden Qualifying zum Österreich-GP, der McLaren-Fahrer muss sich lediglich Max Verstappen beugen. Aber der 24-jährige Engländer macht sich Sorgen.

Auf dem Red Bull Ring, einer Strecke, auf welcher in dieser Quali teilweise zehn Fahrer in der gleichen Zehntelsekunde lagen, auf diesem kurzen Kurs hat Lando Norris von Pole-Mann Max Verstappen mal eben vier Zehntel aufgebraten bekommen! Der McLaren-Fahrer verpasst seine dritte Formel-1-Pole klar, weil der dreifache Weltmeister aus den Niederlanden an diesem Tag einfach zu stark ist.

Norris blickt so auf seine Quali zurück: «Das war recht gut, aber berauschend war es nicht. Die Verhältnisse waren anders als am Freitag, da fiel es mir leichter, schnelle Zeiten zu fahren. Ich weiss nicht, ob das am Wind liegt oder an der wärmeren Bahn.»

«Du versuchst als Team immer, dich veränderten Bedingungen so gut als möglich anzupassen, aber gemessen an Red Bull Racing sind wir zurückgefallen.»

«Zudem war meine beste Runde gestern fehlerfreier. Ich habe vielleicht ein bis zwei Zehntelsekunden liegenlassen, aber ganz ehrlich – auch mit einer perfekten Runde hätte das heute gegen Verstappen nicht gereicht.»



«Wir dürfen zufrieden sein mit einem Start aus der ersten Reihe, leider hat Piastri seine beste Runde verloren, sonst hätten wir beide Fahrer im Nacken von Verstappen gehabt. Aber wenn Max nur einen Teil seines höheren Speeds ins Rennen übertragen kann, dann wird das nichts.»



In Spanien ging Norris vor Verstappen ins Rennen, nun ist es genau umgekehrt. Lando sagt: «Der Plan ist der gleiche wie in Barcelona, in Führung gehen und dort bleiben! Ich weiss, wieso das in Katalonien nicht geklappt hat, mir ist klar, was ich selber besser machen muss. Aber es wird nicht einfach sein, den Speed von Verstappen mitzugehen. Heute ist er in einer eigenen Liga gefahren.»



Wie oft ist ein Grosser Preis von Österreich in der Turbohybrid-Ära seit 2014 vom zweiten Startplatz gewonnen worden? 2015 siegte Lewis Hamilton von P2, Max Verstappen gelang das 2019, Charles Leclerc 2022.





GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061