Österreich-GP kompakt: TV, Zeitplan, Live-Ticker

​Alles ist angerichtet für ein wunderbares Motorsportfest auf dem Red Bull Ring: Am 30. Juni beginnt um 15.00 der Grosse Preis von Österreich. Alles Wichtige zum WM-Lauf in der Steiermark hier im GP kompakt.

Der beste Formel-1-Pilot der Gegenwart macht einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einem weiteren Heimsieg seines Rennstalls Red Bull Racing am Spielberg: Pole-Position von Max Verstappen vor dem Briten Lando Norris (McLaren).

Verstappen konnte den Grossen Preis von Österreich bislang vier Mal gewinnen (2018, 2019, 2021 und 2023), dazu kommt der Sieg beim Steiermark-GP von 2021.

Am Tag, als sich Verstappen die Pole schnappte, machten sich die Rennfahrer-Ikonen der «Legends Parade 2024» mit ihren glorreichen Boliden vertraut.

Bei der neunten Auflage dieses Rahmenprogramm-Highlights am GP-Sonntag (12.30 Uhr) wird ein halbes Jahrhundert Motorsport-Geschichte zum Leben erweckt. Die prominente Besetzung reicht von Emerson Fittipaldi im Lotus 72 bis hin zu Gerhard Berger, der im 2002er-Ferrari von Michael Schumacher sitzt.

Eine weitere Generalprobe ist am Samstagabend über die Bühne gegangen: Martin Grubinger trainierte mit den Gewinnern der Hymnen-Challenge für den musikalischen Einsatz ihres Lebens. Kurz vor dem Rennstart werden 50 Formel-1-Fans und die MyGroove Allstars «Land der Berge» in der Version der Hollywood-Legende Hans Zimmer performen.



Zahlreiche «Meet the Drivers»-Sessions haben den Fans an diesem Wochenende den Besuch versüsst. Wer es am Red Bull Ring bislang nicht in die Nähe der F1-Stars geschafft hat, sollte die finale Chance am «Styrian Green Carpet» beim Schopf packen.



Auf dem Weg zur Rennstrecke machen die Piloten und Teamchefs am Sonntag (08.30 bis 11.00 Uhr) einen Zwischenstopp vor dem Welcome Center, geben Autogramme und haben auch Zeit für Erinnerungsfotos. Hier finden Sie alle Details zum Programm.



Alle weiteren Informationen zum «Formula 1 Qatar Airways Grosser Preis von Österreich 2024» gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.



SPEEDWEEK.com berichtet für Sie aus der Steiermark in Form unseres beliebten Live-Tickers zum Traditionsrennen, wir gehen damit ca. 14.00 Uhr online. Hier unten finden Sie zudem den Zeitplan für den Renntag und natürlich die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen von ServusTV, Sky und SRF.





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Sonntag, 30. Juni

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.47 Uhr: Nationalhymne

14.47–14.48 Uhr: Flaggen-Überflug

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Sonntag, 30. Juni

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

09.30 ServusTV – Hintergrundberichte aus Spielberg

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.15 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

23.35 ORF1 – GP Österreich Wiederholung

21.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

22.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung





GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061