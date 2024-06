Charles Leclerc (Ferrari/6.): «Keine Katastrophe»

​Monaco-GP-Sieger Charles Leclerc setzte im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Österreich alles auf eine Karte – und verlor. Er rodelte mit seinem Ferrari neben die Bahn und startet nur als Sechster.

Charles Leclerc hat auf dem Red Bull Ring einige seiner besten Grands Prix gezeigt: Zweiter 2019, Zweiter 2020, Sieger 2022, Zweiter 2023, eine noch bessere Bilanz auf der österreichischen Traditionsstrecke kann in den letzten Jahren nur Max Verstappen vorweisen.

Und genau diesen Max Verstappen wollte Leclerc im Qualifying zum Grossen Preis von Österreich bezwingen, dafür wagte der 26-jährige Monegasse alles – und verlor. Auf seiner besten Runde landete der sechsfache GP-Sieger im Kies, damit zählte nur sein erster schneller Versuch, und der ergibt Startplatz 6.

Charles redet nicht um den heissen Brei herum: «Wenn du weisst, dass Potenzial für ein gutes Ergebnis da ist, und dann machst du solche Fehler, dann ist das immer enttäuschend. Das ist meine Schuld. Ich musste in diesem Jahr schon einige Male voll reinhauen für ein gutes Quali-Ergebnis, unter dem Strich hat sich das bezahlt gemacht, heute aber ist mir die Angriffslust auf den Kopf gefallen.»

«Ich muss das schlucken, das ist keine Katastrophe. Klar wäre ich lieber Drittschnellster als auf Startplatz 6, denn ich glaube, Rang 3 wäre in dieser Quali drin gewesen.»



«Die Runde begann gut, die Kurven 1 und 3 gelangen mir prima, ich war schon zwei Zehntel schneller als beim ersten Versuch. Aber dann ein erster Fehler in der vierten Kurve, also wollte ich in Kurve 6 Zeit gutmachen, dort ein weiterer Fehler, ergo der Versuch, in den zwei letzten Kurven besonders schnell zu sein, aber dann verlor ich den Wagen aus der Kontrolle.»



«Was mich am meisten nervt: Wir hatten in Kanada und Spanien schwierige Wochenenden, und hier war die Chance da, das besser zu machen – und ich habe es versemmelt.»



Was rechnet sich Leclerc für seinen 134. Grand Prix aus? «Wir haben einige Änderungen am Wagen vorgenommen, die mir im Rennen eher helfen werden als in der Quali. Und dies ist eine Strecke, auf welcher du Plätze gutmachen kannst. Ich bin zuversichtlich.»





Startaufstellung Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. George Russell (GB), Mercedes

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari,

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

09. Nico Hülkenberg (D), Haas

10. Esteban Ocon (F), Alpine

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

12. Kevin Magnussen (DK), Haas

13. Pierre Gasly (F), Alpine

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin

16. Alex Albon (T), Williams

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

19. Logan Sargeant (USA), Williams

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber