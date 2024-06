Lewis Hamilton: «Sprint war ein wenig frustrierend»

Formel-1-Star Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum Österreich-GP die fünftschnellste Runde. Der siebenfache Weltmeister ist zuversichtlich, dass es im Rennen besser laufen wird als im Sprint.

Für Lewis Hamilton endete der Sprint von Spielberg auf der gleichen Position, auf der er ihn in Angriff genommen hatte: Der Mercedes-Star fuhr von Startplatz 6 los und kam auch als Sechster ins Ziel. Der siebenfache Weltmeister war im Mini-Rennen nah an Carlos Sainz dran, kam aber nicht am Ferrari-Piloten vorbei.

Nach dem Fallen der Zielflagge sagte er: «Der Sprint war ein wenig frustrierend. Ich war in der Lage, am Ferrari von Carlos Sainz heranzukommen, aber ich konnte ihn nicht ganz herausfordern. Deshalb haben wir nach dem Sprint einige Änderungen am Auto vorgenommen, und das hat geholfen.»

«Wir konnten die Gesamtbalance verbessern, und das ermöglichte es uns, einen Schritt nach vorne zu machen», erklärte der 103-fache GP-Sieger, der im Qualifying zum Rennen die fünftschnellste Runde drehte. «Meine letzte Runde im Q3 war ganz vernünftig, obwohl ich im mittleren Sektor etwas Zeit verloren habe. Platz 5 ist aber besser als im Sprint-Qualifying, also war es insgesamt ein ordentlicher Tag», fasste er zusammen.

«Die Anpassungen, die wir am Auto vorgenommen haben, sollten uns im Grand Prix helfen. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir im Rennen ein besseres Tempo haben werden als im Sprint», erklärte Hamilton mit Blick aufs Rennen. Der 39-jährige Brite, der in seiner bisherigen GP-Karriere 198 Mal auf dem GP-Podest stand, weiss, was er zu tun hat: «Es wird wichtig sein, an Sainz vorbeizukommen, wenn wir im Kampf um einen Podestplatz mitmischen wollen. Schauen wir mal, was wir erreichen können.»

GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061

Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:41,389 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,616 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,348

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,354

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +9,989

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,207

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,424

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,409

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,067

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +30,175

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,839

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,308

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,452

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +39,397

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,155

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +44,076

17. Alex Albon (T), Williams, +44,673

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +46,511

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,423

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +53,143





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 227 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 120

05. Pérez 112

06. Piastri 94

07. Russell 86

08. Hamilton 73

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 339 Punkte

02. Ferrari 276

03. McLaren 250

04. Mercedes 159

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing