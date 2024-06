Oscar Piastri (McLaren/2.): «Das ist wirklich bitter»

​Platz 2 für McLaren-Fahrer Oscar Piastri beim Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring. Der 23-jährige Australier zeigt ein starkes Rennen, sagt aber: «Dieser zweite Platz ist wirklich bitter.»

Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring in der schönen Steiermark: Oscar wird Zweiter hinter George Russell, erringt damit den vierten Podestplatz seiner F1-Karriere, den zweiten in dieser Saison nach Rang 2 in Monaco.

Der junge Piastri entzückt die Fans mit einer tollen Leistung von Startplatz 7, und auch wenn er zum Schluss wegen der Aktion Verstappen gegen Norris zwei Ränge geschenkt erhielt, darf er auf seine Leistung stolz sein.

Dritter in Suzuka 2023, Zweiter in Katar 2023, Zweiter in Monaco 2024, nun Zweiter in Österreich 2024 – Piastri weiss gar nicht so recht, ob er sich nun freuen oder ärgern soll. Zumal er im Rennen auch noch eine Strafe kassiert hatte.

Wir dürfen kurz darauf hinweisen: 5 Sekunden Strafe für Piastri wegen seines Duells mit Pérez. 1,9 Sekunden fehlten ihm im Ziel auf Sieger Russell.

Und so sieht der gute Oscar aus, als hätte er eben herzhaft in eine Zitrone gebissen, als er sagt: «Ganz ehrlich, das ist wirklich bitter. Das ist ein Tag voller Hätte, Wenn und Aber. Das ging schon in der Quali los, als ich eine Strafversetzung erhielt, weil ich kurz neben der Bahn war.»



«Ich habe viele Punkte geholt, aber von all meinen zweiten Rängen ist das der, der am meisten wehtut. Klar bin ich happy, dass ich wieder auf dem Podest stehen durfte, aber ich weiss, da wäre mehr drin gewesen, wenn ich mir den Durcheinander zum Schluss anschaue.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0