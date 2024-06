Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Das ist Spitze für Fans»

​23. Podestplatz für den Ferrari-Piloten Carlos Sainz im Österreich-GP 2024, der Spanier fährt völlig unerwartet auf den dritten Platz. «Auch solche verrückte Rennen gehören eben zu unserem Sport.»

Carlos Sainz ist beim spektakulären Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring aus heiterem Himmel Dritter geworden, seine 23. Podestplatzierung in der Königsklasse, seine fünfte in dieser Saison – dabei hatte er sich längst mit Rang 5 abgefunden.

Der 29-jährige Madrilene ist sichtlich baff, wie sich die letzten Runden entwickelt haben, mit dem heissen Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris, das in einer Kollision gipfelte. Nutzniesser: Sieger George Russell im Mercedes, Oscar Piastri im McLaren als Zweiter – und Sainz.

Carlos: «Mercedes war heute schneller als wir. Und gegen Piastri war nicht viel zu machen. Wir dürfen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das war ein schwieriges Wochenende, aber wir haben einen Podestplatz erhalten.»

Auch Sainz ist baff, wie sich das alles zum Schluss des Rennens entwickelt hat. «Das ist eine packende Formel 1, mit der wir den Fans bestimmt viel Freude machen. Auch solche verrückten Rennen gehören eben zu unserem Sport. Und das wird bestimmt nicht der letzte Kampf sein, den wir so erleben.»



«Was uns angeht, so müssen wir uns einfach wieder in die Position bringen, dass wir konkurrenzfähiger sind. Damit wir nicht nur von einer solche Situation profitieren, sondern aus eigener Kraft da vorne mitmischen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0