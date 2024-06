Lando Norris: «Ich habe nichts falsch gemacht»

McLaren-Pilot Lando Norris kam in Spielberg durch einen verpatzten Boxenstopp an Max Verstappen heran, dann lieferten sich die beiden ein Spitzenduell, das mit einer Kollision endete, über die er sich ärgerte.

Vor dem Rennen in Spielberg beteuerten Max Verstappen und Lando Norris immer wieder, wie gut sie miteinander auskommen. Doch das Rennen auf dem Red Bull Ring stellte die Freundschaft der beiden Rivalen auf eine harte Probe. Den ersten Ärger gab es bereits in der Boxengasse, als Verstappen just in jenem Moment losfuhr, als Norris angebraust kam.

Der McLaren-Pilot musste in die Eisen steigen und schimpfte am Funk. Die Regelhüter schauten sich das Ganze an, sahen aber von einer Strafe gegen den WM-Leader ab. Verstappen konnte lange seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen, doch 20 Runden vor dem Fallen der Zielflagge schrumpfte das Polster auf seinen ersten Verfolger Lando Norris schmerzlich zusammen, weil er einen langsamen Boxenstopp hinnehmen musste, da es beim linken Hinterrad klemmte.

Danach lieferte sich das Duo ein hartes Duell, das mit einer Kollision und dem Ausfall des Briten endete. In der dritten Kurve der 64. Rennrunde gerieten die beiden Streithähne zusammen wodurch sie sich jeweils einen Plattfuss zuzogen. Beide schafften es aus eigener Kraft zurück an die Box, doch der Schaden, der dabei am McLaren entstand, verhinderte eine Weiterfahrt des WM-Zweiten.

Verstappen wurde mit einer 10-sec-Zeitstrafe für das Verursachen der Kollision bedacht, diese machte aber keinen Unterschied, der WM-Leader kam als Fünfter ins Ziel, der lachende Dritte war George Russell, der sich über den Sieg vor Oscar Piastri und Carlos Sainz freuen durfte.

Norris erklärte hinterher: «Bis zum Crash dachte ich, dass es ein gutes Rennen war. Insgesamt war mein Tempo im Vergleich zu jenem von Max nicht ganz so gut, denn er konnte seinen Vorsprung im ersten und zweiten Stint kontinuierlich ausbauen. Offenbar haben sie aber mehr Fehler als wir gemacht, sie haben dann den Boxenstopp nicht hinbekommen, was ihnen sehr selten passiert. Offenbar machte sich der Druck bemerkbar.»

«Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Rennen gefahren bin. Ich blieb die ganze Zeit in Schlagdistanz und es war nicht einfach, fehlerfrei zu bleiben, weil ein starker Wind wehte und die Bedingungen ganz allgemein nicht die einfachsten waren. Ich bin enttäuscht, denn das Auto ist komplett zerstört. Es ist schade. Vielleicht hätte ich noch Punkte holen können, wäre ich auf eine bessere Art und Weise zur Box zurückgekehrt. Aber das Auto war einfach zu beschädigt. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich gab mein Bestes, lieferte einen fairen, respektvollen Fight am Limit ab, aber das ist nicht das, was ich bekommen habe.»

Auf seine Freundschaft mit Verstappen angesprochen, erklärte er: «Ich finde nicht, dass ich etwas sagen muss, ich habe ja nichts falsch gemacht, das war von seiner Seite nicht in Ordnung, deshalb sollte er etwas dazu sagen, nicht ich.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0