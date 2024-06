Toto Wolff über Russell-Sieg und Verstappen/Norris

​Mercedes hat in Österreich unerwartet den 126. GP-Sieg eingefahren. Teamchef Toto Wolff traute seinen Augen nicht, was sich zwischen Max Verstappen und Lando Norris abspielte.

Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris im Kampf um den Sieg auf dem Red Bull Ring, der Niederländer im Grand Prix von Österreich am Ende nur Fünfter, der Engländer out, damit kam Mercedes-Fahrer George Russell recht unerwartet zum zweiten GP-Sieg nach Brasilien 2022 und dem ersten für die Marke mit dem Stern seit 13. November 2022.

Teamchef Toto Wolff tritt zur Medienrunde. Erste Frage von SPEEDWEEK.com: Hand aufs Herz – was ist dem Wiener durch den Kopf gegangen, als er Verstappen und Norris kollidieren sah?

Toto Wolff antwortet: «Wir versuchen ja immer alle, am Kommandostand cool zu bleiben, und in dem Moment waren wir auf dem Weg zu Rang 3. Wir wussten, dass wir mit George ein solides Ergebnis einfahren würden, aber wir wussten auch, dass wir nicht den Speed haben von Red Bull Racing und McLaren.»

«Eine Weile lang hat das Duell Verstappen gegen Norris Spass gemacht zum Zuschauen, denn wir wissen, die beiden sind Freunde. Aber dann wurde das Ganze ein wenig saftiger, und klar ging mir durch den Kopf, dass die beiden vielleicht früher oder später kollidieren könnten. Und so kam es. Wir konnten es kaum glauben.»



Wolff meldete sich kurz nach der Kollision Verstappen/Norris bei Russell am Funk, dafür schämt sich der Wiener sehr: «Das ist ungefähr das Peinlichste und Dümmste, was mir in den letzten Jahren passiert ist! Ich schaue sonst immer auf dem GPS, wo sich ein Fahrer auf der Bahn befindet, bevor ich den Knopf zum Reden drücke.»



«Aber nun war ich voller Emotionen, ich achtete nicht darauf, also redete ich drauflos, als George in einer Bremszone war. Stellt euch vor, ich wäre dafür verantwortlich gewesen, dass er von der Bahn fliegt! Nicht auszudenken …»



Mercedes hat nun gewonnen, aber ist Mercedes wieder ein echtes Sieger-Team, an rohem Speed?



Toto ehrlich: «Wir waren heute dritte Kraft, erneut. Heute haben wir von der Kollision profitiert, keine Frage, aber es ist schön zu sehen, dass in dieser Saison nun vier Teams gewonnen haben. Das ist auch ein weiterer Ansporn für die ganze Mannschaft.»



«Wir rücken der Spitze näher, und nie in meinen Jahren beim Formel-1-Team Mercedes haben wir so intensiv entwickelt. Und so wird es auch weitergehen. Im Moment brauchen wir einen Crash da vorne, um zu siegen. Aber das soll sich ändern.»



«Manchmal muss man in diesem Sport einstecken, manchmal hat man Glück. Heute hatten wir Glück. Es ist gut, einen Sieg in der Tasche zu haben. Vor allem auch deshalb, weil der Sieg davor schon so weit zurücklag.»



Ein niederländischer Kollege will wissen: «Sie haben immer gesagt, so lange sie kein siegfähiges Suto haben, so lange wird Max Verstappen wohl nicht kommen. Nun haben sie ein siegfähiges Auto.»



Wolff muss schmunzeln: «Wir brauchen zwei da vorne, die sich ins Auto fahren, um ein Rennen zu gewinnen. Es liegt an uns, die Lücke so zu schliessen, dass wir wieder für alle Fahrer attraktiv sind. Auch für Max. Aber ganz ehrlich: An seiner Stelle würde ich einen Wechsel nicht ins Auge fassen. Noch nicht.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0