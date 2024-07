Loch im Seitenkasten: Pérez' Rennen beeinträcht

Sergio Pérez erlebte ein weiteres schwieriges Rennen in Österreich, weil ein Schaden am Seitenkasten ihn beeinträchtigte, den er sich bei einem Kontakt mit Oscar Piastri in der ersten Runde zugezogen hatte.

Ein Kontakt mit Folgen: Sergio Pérez (Red Bull Racing) und Lando Norris (McLaren) berührten sich in der ersten Runde des Österreich-GP in Kurve 4, wobei Pérez den Australier abdrängen konnte.

Danach fand Sergio «Checo» Pérez den RB20 schwierig zu fahren und meldete Probleme mit Untersteuern und Traktion. Außerdem kassierte er eine Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse.

In einem spektakulären späten Duell mit Nico Hülkenberg wurde er schließlich Siebter. Der Haas-Pilot ging in der letzten Kurve zu Beginn der letzten Runde weit raus und verlor in Kurve 3 zunächst den Anschluss an Perez, bevor er wieder vorbeizog.

Pérez: «Es gab eine Menge Schaden am Seitenkasten. Ich glaube, ich habe Piastri in Kurve 4 ein wenig berührt. Ich weiß nicht, ob es von dort kommt, es war unglücklich, denn wir hatten einen guten Start, aber von da an war das Auto einfach im Nirgendwo, auf Messers Schneide und ich konnte nichts tun.»

Der Mexikaner: «Ich war einfach aus dem Gleichgewicht, und ich glaube, ich habe auch einen Fehler bei der Einfahrt in die Boxengasse mit dem Pit-Limiter gemacht. Es war einfach eine Katastrophe von einem Rennen, das wirklich gut begonnen hatte, aber ich denke, dass es keine Hoffnung gab, gegen die Leute vor mir zu kämpfen, weil mir einfach so viel Tempo fehlte und ich herumrutschte.»

Er fügte hinzu: «Es ging alles drunter und drüber. Wir haben versucht, es mit dem Differenzial hier und da zu reparieren, aber es ging einfach nicht.»

Pérez sagte, er habe letztlich das Duell gegen Hülkenberg verloren, weil er nicht genug Schwung aus Kurve 3 heraus hatte, nachdem er den Deutschen überholt hatte.

Pérez: «Ich glaube, er hat in der letzten Kurve einen Fehler gemacht. Ich konnte ihn nicht erwischen, ich konnte keine Traktion aus Kurve 3 heraus bekommen. Gegen Ende des Rennens war er ziemlich stark. Aber er machte einen Fehler. Ich habe es versucht, aber ich konnte keine Traktion bekommen.»

Pérez hofft, dass aus dem Österreich-Wochenende Lehren gezogen werden können: «Ich denke, es gibt ein paar Dinge, auf die wir zurückblicken und uns alles genau ansehen müssen. Im Qualifying brauchte ich vor allem zu lange, um die Balance zu finden, und wir waren zu schnell mit dem Reifen fertig. Aber ich denke, wir hatten eine bessere Pace als wir gezeigt haben. Die Rennpace war ein Fragezeichen, denn ich hatte das Gefühl, dass wir uns wirklich verbessert haben.»

Mit Blick auf Silverstone sagte er: «Ich hoffe einfach, dass ich ein sauberes Wochenende habe und einen Tag, an dem alles einfach ist.»

Der siebte Platz war Pérez' bestes Ergebnis in den letzten fünf Rennen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Es war wieder ein schwieriges Rennen für ihn. Er hatte in der ersten Runde einen ziemlich heftigen Kontakt mit (Piastri, Anm.). Er hatte ein ziemlich großes Loch im Seitenkasten, und dann ist der Geschwindigkeitsverlust auf der Geraden, der dadurch entsteht, ein bisschen wie eine Bremse. Deshalb hatte er zu kämpfen. Es ist also schwierig, das Rennen von Checo zu beurteilen, aufgrund der Schäden, die er hatte.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0