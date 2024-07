Oliver Bearman fährt in Silverstone erneut im Haas

Ferrari-Nachwuchsfahrer Oliver Bearman fährt vor seinem Heim-Publikum in Silverstone erneut ein Training für Haas. Der junge Brite wird mit dem Rennstall auch für ein Engagement fürs kommende Jahr in Verbindung gebracht.

Oliver Bearman wird in Silverstone auf seiner Heimstrecke eine weitere Chance bekommen, sich im Formel-1-Boliden zu beweisen. Diesmal übernimmt der Ferrari-Nachwuchsfahrer für das erste Training den Haas-Boliden von Kevin Magnussen. Haas ist Kundenteam von Ferrari.

Der junge Brite fuhr bereits in Imola und Barcelona je ein Freitags-Training für Haas. In Saudi-Arabien absolvierte er sogar ein komplettes Rennen im Ferrari, ersetzte dort Stammfahrer Carlos Sainz, als der wegen einer Blinddarmentzündung ausfiel. Er holte sechs Punkte, steht damit immer noch auf einem stolzen WM-Platz 14 – vor zahlreichen Stammfahrern. 2023 fuhr er in Mexiko und Abu Dhabi für Haas Sessions.

Bearman zu seinem Einsatz am Wochenende: «Als ich herausgefunden habe, dass ich in sechs FP1 für Haas fahren werde und gesehen habe, dass eines davon in Silverstone ist, habe ich angefangen, die Tage bis dahin runterzuzählen. Es ist eine tolle Strecke und es wird ein besonderes Gefühl sein, vor all den britischen Fans die Pitlane zu verlassen.»

Bearman wird mit einem Haas-Cockpit für 2025 in Verbindung gebracht. Bei dem US-Rennstall mit Niederlassungen in Großbritannien und Italien sind fürs kommende Jahr zwei Plätze frei: Nico Hülkenberg geht zu Sauber bzw. Audi. Der Vertrag des aktuellen Haas-Piloten Kevin Magnussen läuft aus. Ob er verlängert wird, ist aktuell unklar. Eine Fahrerpaarung, über die spekuliert wird, wäre Bearman/Ocon. Esteban Ocon und Alpine hatten die Trennung zum Ende der Saison 2024 bekanntgegeben.

Für den Donnerstagmorgen ist für 10 Uhr Ortszeit eine Medienrunde mit Oliver Bearman angesetzt. Das Jahr 2025 wird dort sicherlich Thema sein.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0