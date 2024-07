Coulthard über Verstappen: «Eher friert die Hölle zu»

Die Formel 1 diskutiert weiter über das enge Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris beim Großen Preis von Österreich. Ex-Pilot David Coulthard glaubt nicht, dass sich Verstappen bei Norris entschuldigen wird.

Eine Szene, die die Formel 1 noch immer in Aufregung versetzt: In den letzten Runden des Österreich-GP kollidieren Lando Norris und Max Verstappen. Verstappen bekommt eine 10-Sekunden-Strafe, beendet das Rennen nach einem Extra-Boxenstopp auf Rang 5. Lando Norris trägt so viel Schaden davon, dass er seinen McLaren abstellen muss.

Diskussionsthemen nun: Ist die Strafe für Verstappen hoch genug gewesen? Immerhin holte er noch Punkte. Und was macht das mit der Freundschaft zwischen Verstappen und Norris? Sollte sich Verstappen bei seinem Kumpel entschuldigen?

Ex-Pilot David Coulthard sagte dem britischen TV-Sender Channel 4 auf die Frage, ob sich Verstappen bei Norris für den Kontakt entschuldigen werde: «Eher friert die Hölle zu ist glaube ich der Ausdruck. Max wird sagen: ‚Das war Racing von meiner Seite, es ist hartes Racing.‘»

Coulthard: «Wir erinnern uns, wie es war, als Lewis Rad an Rad mit Max gegangen ist. Max ist einer der härtesten Racer. Um ihn zu schlagen, muss man es ihm gleichtun.» Den Vergleich zur Saison 2021 zog auch McLaren-Teamchef Andrea Stella.

Coulthard beschreibt die Szene vom Österreich-GP: « Es gab eine Berührung am Kurveneingang, eine weitere Berührung nach dem Scheitelpunkt, beide hatten Reifenschäden - vermeidbare Zwischenfälle von beiden, die beide das Rennen gekostet haben. Das ist die Sache, über die sich Lando beschweren wird, gerade im letzten Teil der Einfahrt zur Kurve, dass Max weiter nach links kommt und er wird behaupten 'er hat mich abgedrängt und das darf man beim Bremsen nicht'.»

Coulthards Einschätzung: «Er hat Lando definitiv über die Strecke gedrängt. Wenn es dort eine Barriere gegeben hätte, wären sie beide irgendwie daran abgeprallt. Max wird jetzt sagen: 'Moment mal, er hätte ja noch weiter über den Randstein fahren können.‘ Aber die Stewards haben sich das angesehen. Sie haben mehr Informationen und haben Max eine Strafe gegeben.»

Lando Norris selbst hatte über den Zwischenfall mit Verstappen gesagt: «Ich finde nicht, dass ich etwas sagen muss, ich habe ja nichts falsch gemacht, das war von seiner Seite nicht in Ordnung, deshalb sollte er etwas dazu sagen, nicht ich.»

Verstappen sagte: «Natürlich werden wir darüber sprechen, aber ich denke, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dazu.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0