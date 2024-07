Red Bull Racing: Spezial-Lackierung für Silverstone

Für den zweiten Heim-GP in Serie fährt Red Bull Racing mit einer Sonderlackierung. Sie feiert 20 Jahre im Sport. Max Verstappen hofft auf ein besseres Ergebnis als in Österreich: «Silverstone wird ein besonderes Rennen.»

Silverstone steht vor der Tür – in einem besonderen Gewand.

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen: «Ein weiteres Heimrennen für das Team. Wir wollen alle zu Hause in der Fabrik an diesem Wochenende stolz machen. In Österreich hatten wir nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, und es gab viel, was wir aus dem Rennen mitgenommen haben, was ich selbst und das Team analysieren und verbessern können.» Das österreichische Team hat die Fabrik in Milton Keynes unweit der Strecke in Silverstone.

Was er meint: «Es gab ein paar Fehler, die uns wirklich viel gekostet haben. Aber wir müssen auf die guten Momente blicken, die wir das Wochenende über hatten, zum Beispiel den Sieg im Sprint und zweimal auf Pole zu stehen. Wir analysieren, was wir richtig gemacht haben und was schiefgelaufen ist.»

Verstappen: «Es ist das letzte Rennen eines sehr geschäftigen Triple-Headers. Wir wollen in Silverstone wieder kämpfen. Es wird ein besonderes Rennen. Wir haben eine Sonderlackierung auf dem Auto.»

Auf Social Media teaserte das Team zunächst mit einem Video von einem roten Farbeimer neben dem RB20 – und dann zeigte sich am Mittwochmorgen: Das «Red» in Red Bull wird für diese Sonderlackierung tatsächlich großgeschrieben. Der Lack mit roten Akzenten ist der erste «Rebl Custms» Look der Saison. Dabei haben Fans die Möglichkeit, das Auto als Leinwand zu verwenden – mit Hilfe von Mustern, Farben und Stickerpaletten inspiriert aus den Lackierungen der vergangenen Jahre. Die Silverstone-Lackierung wurde von Chalaj Suvanish aus Thailand erschaffen und ist inspiriert vom «Camo Bull» aus der Pre-Season 2015. Diese Spezial-Lackierungen werden in unterschiedlichen Designs in Silverstone, Singapur und Austin gefahren.

Für Red Bull Racing ist es das 20. Jahr im Sport. In Silverstone werden jetzt die Feierlichkeiten gestartet. Sie erstrecken sich bis übers Goodwood Festival später im Sommer.

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez: «Im 20. Jahres des Teams im Sport wird der Große Preis von Großbritannien ein besonderes Rennen für uns sein. Wir sind so nah an der Fabrik und dem Zuhause von allen, die für Red Bull Racing arbeiten und dazu beitragen.»

Zu seinem Österreich-GP sagt Pérez: «Es war sehr enttäuschend. Die Performance wurde früh beeinträchtigt wegen eines Schadens. Es war kein ideales Wochenende. Wir hatten einige gute Verbesserungen von Samstag zu Sonntag gemacht, also war es frustrierend, das nicht auf der Strecke sehen zu können.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0