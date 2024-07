Silverstone-GP im TV: Regen ist da, Teams verzweifeln

​Das war zu befürchten: Das launische britische Sommerwetter spielt wieder einmal verrückt. Für die GP-Teams ist das sehr ärgerlich, für die Formel-1-Fans ermöglicht das einen echten Leckerbissen.

Die Formel-1-Techniker haben in Silverstone Kopfschmerzen. Auf sie kommt zu, was kein Ingenieur erleben will, wenn es um die heikle Abstimmung der Rennwagen geht – Wechselverhältnisse.

Nach einem freundlichen Sommertag am Donnerstag wird es, so sagen die britischen Meteorologen, während beider freier Trainings am 5. Juli regnen (13.30 und 17.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit), sollten sich die Schlechtwetterzonen verschieben, lässt der Regen vielleicht nach, aber die Bahn wird nass sein. Als SPEEDWEEK.com kurz nach sieben zur Strecke kommt, werden wir von Sprühregen begrüsst.

Am Samstag jedoch ist mit viel Sonne zu rechnen für das dritte Training und die Qualifikation. Am Renntag (7. Juli) soll vor Mittag der Regen zurückkehren.

Als wäre die Abstimmung eines modernen Formel-1-Autos nicht schon komplex genug, müssen sich Fahrer und Techniker also auf unterschiedliche Verhältnisse vorbereiten.

Für die Fans ist das prima: Die Erfahrung hat gezeigt – je mühseliger die Vorbereitung für die Teams, je unberechenbarer die Verhältnisse auf der Strecke, desto durchmischter ist das Feld und interessanter ein Rennen.



Was da alles auf uns zukommt, darüber halten wir Sie hier bei SPEEDWEEK.com auf dem Laufenden, in der Qualifikation und im Grand Prix wie bewährt mit unserem beliebten Live-Ticker. Natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Termine unserer TV-Kollegen von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





