Vertrag von Oliver Bearman: Das sagt die Teamleitung

Seit seinem Auftritt in Jeddah gehörte Oliver Bearman zu den aussichtsreichsten Formel-1-Anwärtern. Nun hat er einen Haas-Vertrag bekommen. Das sagen Teamchef Ayao Komatsu und Teambesitzer Gene Haas.

Für Oliver Bearman erfüllte sich nach dem Rennen auf dem Red Bull Ring ein Kindheitstraum: Der Formel-2-Pilot aus dem Ferrari-Nachwuchskader hat einen mehrjährigen Vertrag als Stammpilot beim Haas-Team unterschrieben. Der junge Brite, der seine GP-Premiere in Jeddah als Ersatz für den erkrankten Ferrari-Star Carlos Sainz gegeben hat, darf ab dem nächsten Jahr in der Königsklasse antreten.

«Es ist aufregend, einem jungen Fahrer, der so talentiert wie Oliver Bearman ist, seinen ersten Stammfahrer-Vertrag für die Formel 1 zu geben. Er hat sich innerhalb der Ferrari Driver Academy zu einem unglaublich reifen Fahrer entwickelt und die Welt wurde Zeuge davon, als er in letzter Minute engagiert wurde, um beim Saudi-Arabien-GP zu bestreiten», schwärmt Teamchef Ayao Komatsu.

«Oliver hat bewiesen, dass er bereit ist fürn die Formel 1, und wir haben das auch feststellen dürfen, als er für uns im vergangenen Jahr und in dieser Saison Trainings- und Testeinsätze bestritten hat. Wir freuen uns darauf, ihn dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und wir wollen auch sein Talent im und ausserhalb des Cockpits nutzen. Oliver ist ein grossartiger Kerl, und wir heissen ihn herzlich im Team willkommen. Es ist für alle gut, dass wir jetzt wissen, dass unsere Zusammenarbeit langfristig laufen wird», ergänzt der Japaner.

Auch Teambesitzer Gene Haas ist voll des Lobes: «Ich freue mich, Oliver diese Chance in der Formel 1 zu geben – er ist zweifelsohne ein vielversprechender Rookie, und das hat er nicht nur mit seinem Auftritt in Saudi-Arabien bewiesen, sondern auch damit, wie er die Beziehung zu unseren Team aufgebaut hat. Ich freue mich mitzuerleben, wie er als Fahrer weiter wächst und in den nächsten Jahren für das Haas-Team antreten wird. Es ist eine aufregende Zeit für unsere Mannschaft und die Verpflichtung von Oliver zeigt, dass wir auf und neben der Strecke in Talente investieren.»

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0